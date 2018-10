Strassenausbau in Glückstadt : Haus und Grund lehnt Beiträge ab

Gegenstand des Straßenbaubeitrags ist eine auf die erstmalige Herstellung folgende Herstellungsmaßnahme an einer Verkehrsanlage. Rechtsgrundlage für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen sind das Kommunalabgabegesetz sowie die ortsrechtlichen Satzungen der Kommunen.

Die Verteilung dieser beitragspflichtigen Kosten wird in den Gemeindesatzungen geregelt. Der Gemeindeanteil bestimmt sich zum einen nach der betreffenden Teileinrichtung, zum anderen nach der Verkehrsbedeutung der Straße.

Dies sind a) die Anliegerstraße (mit in der Regel 25 % Gemeindeanteil), b) die Haupterschließungsstraße (zwischen 40 und 50 % Gemeindeanteil) und c) die Hauptverkehrsstraße (mit 40 bis 75 % Gemeindeanteil). Je höher der Anteil des Fremdverkehrs in der Zweckbestimmung einer Verkehrsanlage zu Buche schlägt, desto geringer ist der Anteil der Anlieger am umlagefähigen Aufwand.