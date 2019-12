Brand in brokdorf : Haus durch Feuer zerstört

Wie in dem leer stehendes Haus das Feuer ausbrach ist unklar.

Avatar_shz von shz.de

01. Dezember 2019, 16:47 Uhr

Brokdorf | In Brokdorf ist Sonnabend Nachmittag ein leer stehendes Haus abgebrannt. Das Feuer an der B 431 wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Gebäudes. Die Kräfte begannen sofort unter Atemschutz den Brand zu bekämpfen, dieser breitete sich jedoch im Einsatzverlauf auf den anliegenden Schuppen aus. 55 Feuerwehrleute aus Brokdorf und St. Margarethen waren im Einsatz. Die Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. War möglicherweise Brandstiftung Ursache für das Feuer? Im Gebäude wurden ein Bezinkanister, sowie eine Gasflasche entdeckt. Ein Bagger wurde angefordert, um die Reste des Gebäude einzureißen. Der Löscheinsatz dauerte bis in den Abend, berichtet Brokdorfs Wehrführer Jan von Horsten. „Gegen 20.30 Uhr waren wir wieder im Gerätehaus.“