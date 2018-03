Haus der Jugend: Start am 27. April

Neubau an Grunerstraße bald fertig / Großes Programm zur Eröffnung und Einladung zum Mitbestimmen

28. März 2018, 05:00 Uhr

Der Gehweg vor dem Gebäude wird gepflastert. Einige Bauarbeiter genießen auf dem Balkon Richtung Süden einen Moment die Sonne. Und an den Fenstern hängen die Plakate mit der frohen Botschaft: Das Haus der Jugend an der Grunerstraße ist fast fertig. Freitag, 27. April, wird es offiziell eröffnet, gefeiert wird dies mit einem Programm während des gesamten Wochenendes.

Von einer „langen Wartezeit“ ist in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus die Rede. Wohl wahr: Das alte Haus der Jugend am Juliengardeweg wurde vor zehn Jahren nach dem Verkauf an den Kreis geschlossen, längst steht an seiner Stelle ein Gebäude des Regionalen Berufsbildungszentrums (Rbz). Viele Wirrungen und Diskussionen später geht die neue zentrale Jugendeinrichtung nun direkt am Plantschbecken-Gelände in Betrieb. Dort, so die Mitteilung, fänden Kinder und Jugendliche Raum und Zeit für ihre Anliegen und Interessen.

Für ihre Ideen auch – das geht schon am Eröffnungswochenende los. Am Sonntagmorgen sollen die jungen Besucher zusammen planen und Modelle bauen, wie das neue Haus der Jugend möbliert werden und das Außengelände gestaltet werden sollten. Denn viel wird dort dann noch nicht sein: „Wir nehmen zum Teil Möbel aus dem alten Haus mit“, sagt Carsten Roeder, Leiter des Kinder- und Jugendbüros und damit auch im Haus der Jugend. Damit werde zum einen eine Verzögerung vermieden. Der andere Grund: „Das Haus ist das Haus der Jugend, deshalb werden solche Ideen gemeinsam gesammelt und gemeinsam entschieden.“

Zur Eröffnung in einem Monat sind nicht nur Kinder und Jugendliche eingeladen, sondern auch interessierte Erwachsene – und besonders die künftigen Nachbarn. Auf die offizielle Eröffnung am Freitagnachmittag folgt der Vortrag „Offene Jugendarbeit ist wichtig!“ von Professor Dr. Peter-Ulrich Wendt, Hochschule Magdeburg-Stendal. Ein Programm mit vielen Aktionen schließt sich an, zusammengestellt vom Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendparlament und Junior-Jupa, Jugendverbänden und der Fachschule für Sozialwesen am Rbz. Um 18 Uhr startet die erste Jugenddisco im neuen Haus.

Der Sonnabend bringt neben einem Kofferflohmarkt (Anmeldung: 04821/603354, meike.schilling@itzehoe.de) erneut viele offene Angebote vom Basteln bis zum Kellerkonzert. Am Abend gibt es Hip-Hop und eine Aftershow-Party. Der Sonntag startet ruhig mit einem Frühstück – danach können die Kinder und Jugendlichen das neue Haus mitgestalten.



Programmflyer ab Anfang April auf www.itzehoe.de