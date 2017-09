Weinfest in Kellinghusen : Hauptstraße wird zur Weinstraße

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, die 100 freiwilligen Helfer stehen parat. Sonnabend, 9. September, findet ab 18 Uhr wieder das Weinfest des Kaufmännischen Vereins statt. Zum 23. Mal wird die Hauptstraße vom Markt bis zur Bahnhofstraße zur Flaniermeile für Freunde des Rebensaftes.

„Die Veranstaltung macht immer wieder Riesenspaß“, sagt Vorsitzender Timo Laackmann. Dafür sorgen vor allem das Vorbereitungsteam und die vielen Helfer, die mit aufbauen. „Wir haben einen Pool von über 200 Personen, 100 davon werden uns ehrenamtlich unterstützen.“ Die Helfer werden am Sonnabend überwiegend benötigt, um den Wein zu verkaufen. „Wir haben allein zehn Weinstände“, betont Vorstandsmitglied Regine Struve. Dort wird Wein aus der ganzen Welt ausgeschenkt, überwiegend aus Deutschland, Italien, Griechenland, Spanien und Übersee. Auch wenn es ein Weinfest ist – Bier wird es an drei Ständen geben. „Darüber hinaus haben wir natürlich auch wieder unsere Cocktailbar“, betont Regine Struve.

Kulinarische Genüsse wird es wie immer ebenfalls reichlich geben. Die Palette reicht von Crêpes, Käsespießen, Zwiebelkuchen, Fish and Chips, Zuckerwaren und Flammkuchen bis hin zu Glückstädter Matjes. Zur Atmosphäre des Kellinghusener Weinfestes trägt auch die Musik bei. Auf vier Bühnen werden die Künstler und Gruppen die Besucher in diesem Jahr unterhalten. Stammgast der Veranstaltung ist der Singer/Songwriter Jan Salander, der im Bereich der Cocktailbar an der Villa auftreten wird. Die Coverband „Joyride“ spielt auf der Piazza. Mit dabei ist außerdem die Tanz- und Partyband „Dance On“, die am Weinhaus von Reimer Tetens im neuen Zelt des Kaufmännischen Vereins für Stimmung sorgen wird. Und auf dem Marktplatz wird der Itzehoer DJ und Meister für Veranstaltungstechnik, Heiko Arp, mit seiner Firma Hei-Tech die Gäste unterhalten. Unter ihnen werden die Hohenlockstedter Pellkartoffelkönigin Sarah Hauschildt und Pellkartoffelprinzessin Sarina Weingang sein. Sie wollen den Partygästen die Kartoffel näher bringen.

Die Mitglieder des Kaufmännischen Vereins werden ab Freitagabend aufbauen und dekorieren, sonnabends ab 7 Uhr geht es dann weiter. „Und Sonntag treffen wir uns ab 9 Uhr wieder zum Abbau“, sagt Laackmann. Das sei anstrengend, „aber immer wieder schön.“

von Joachim Möller

erstellt am 05.Sep.2017 | 14:05 Uhr