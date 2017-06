Michael Jansen : Hauptsache farbenfroh

vergrößern 1 von 2 Foto: Wittmaack 1 von 2

Michael Jansen wohnt versteckt in einem ruhigen Kremper Wohngebiet. Nur eine Skulptur im Vorgarten und ein Schild weisen darauf hin, dass hier ein Kunstmaler zu Hause ist. Seit Januar 2016 lebt Jansen in der kleinen Marschenstadt. Geboren wurde er 1958 in Flensburg. Bevor Krempe seine neue Heimat wurde, wohnte er in Tornesch. Als „sehr schön“, beschreibt er seine neue Bleibe, ein großes Holzhaus. Im ersten Stock liegt das geräumige Atelier. Der Blick aus dem Fenster geht über die Wiesen der Marsch. Auf einer Staffelei steht das neuste Bild des Malers, der sich ganz dem „magischen Surrealismus“ verschrieben hat.

Jansen studierte Kunst, Musik, Philosophie und Literaturwissenschaft. Schon damals war das Malen seine Leidenschaft. Später malte er bis zu 40 Bilder pro Jahr. „Heute sind es noch so um die 20“, verrät er. Im Anschluss an das Studium arbeitete der Kunstmaler als selbstständiger Musikpädagoge. Noch immer gibt er Klavierunterricht. „Aber nur noch ein wenig, das brauche ich als Ausgleich.“ Jansens Hauptstandbein ist sein Wirken als freischaffender Maler. Gleich drei Galerien vertreten ihn. Neben der „Ars Artis“ in Klagenfurt sind dies die „M. Beck Galerie“ in Homburg/Saar sowie die „Artodrome Gallery“ in Berlin.

Schon die Orte machen deutlich, dass der Neu-Kremper weit mehr ist als eine regionale Größe. „Für Juni sind zwei große Ausstellungen in Homburg und Saarbrücken geplant“, erzählt Jansen. Der neue Katalog sei „gerade im Druck und wird sehr schön“. Auch auf nationalen und internationalen Messen ist der Maler regelmäßig vertreten. „Das ist ganz wichtig in der Branche“, versichert er. Seine Berliner Galerie, die ihn gerade erst als Stammkünstler aufgenommen habe, plane beispielsweise im November, Jansen auf einer Messe in Schanghai zu präsentieren.

Neben der Malerei liegen ihm auch die Texte am Herzen. Jansen schreibt Gedichte, Kurzprosa und Theaterstücke. Noch in diesem Jahr soll sein erster Lyrikband erscheinen. Lesungen sind in Planung. Bis vor Kurzem hat er auch seine Bilder ausgiebig beschrieben. „Das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Sammler nicht danach verlangen“, erklärt er. Bei seinem magischen Surrealismus sei das „Magisch“ zu betonen: Die auffällig farbenfrohen Bilder sollen den Betrachter verzaubern und in eine Welt der Fantasie entführen.

Dass er sich ganz seiner Kunst widmen kann, verdankt er auch seiner Frau Merrit, die für ihn das Drumherum erledigt. Zwei Kataloge mit vielen Werken Jansens gibt es bereits. In einem ist zu lesen: „Wenn uns die Magie umarmt, wissen wir vom Leben zu erzählen.“ Wer sich intensiver mit dem Werk des Kunstmalers auseinandersetzen möchte, dem sei dessen Homepageans Herz gelegt.

> Infos: www.atelier-michael-jansen.de

Über der Wirklichkeit



„Surrealismus“ bedeutet „über der Wirklichkeit“ – die Fantasie bekommt dabei großen Raum. Diese Stilrichtung entstand in den 1920er Jahren in Paris. In der bildenden Kunst etwa werden Dali oder Picasso dem Surrealismus zugeordnet. Eine eindeutige Zuordnung ist aber nicht einfach. Der „magische Surrealismus“ Michael Jansens ist eine der Ausprägungen, meist wird heute der Oberbegriff des zeitgenössischen Surrealismus verwendet.