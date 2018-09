Kommentar : Hat die Tradition sich überlebt ?

von Volker Mehmel

26. September 2018, 17:42 Uhr

Wenn man anfängt, an einer Tradition zu rütteln, ist das immer ein bisschen problematisch. Und der Jahrmarkt hat so eine Tradition. Dennoch muss man allmählich wohl die Frage stellen, ob er sich in dieser Form vielleicht einfach nur überlebt hat. Die Stadt hat im Rahmen ihrer – finanziell höchst begrenzten – Möglichkeiten sicher fast alles unternommen, um dem Rummel das Überleben zu sichern. Fragt man junge Leute, geht das Treiben rund um das Colosseum an ihren Interessen und Bedürfnissen aber immer weiter vorbei. Und die Abhängigkeiten vom Wetter tun ein Übriges. Zusätzlich ärgerlich ist es dann, wenn Nachbarorte wie in diesem Jahr gleich zweimal Itzehoe noch zusätzlich Publikum weglocken. Was tun? Weiterdümpeln und auf zufällig gute Rahmenbedingungen hoffen? Ein Rezept könnte es sein, den Jahrmarkt von Grund auf zu revolutionieren. Warum nicht mit einem Gauklerfest kombinieren? Oder historische Elemente mit einbringen? Alles leicht gesagt. In jedem Fall braucht Wilster auf Dauer ein weit in die Region ausstrahlendes Alleinstellungsmerkmal. Bleibt am Ende die Hoffnung, dass die Enkelkinder von heute auch als Rentner noch den Jahrmarkt mit ihren besten Kindheitserinnerungen verbinden können. Mit schnelllebigen Eintagsfliegen wird das sicher nicht mehr der Fall sein.