Stolperfallen in Wilster : Hartes Pflaster für Senioren

Engpässe, Stolperfallen, nur schwer zu überwindende Hindernisse. Wer als älterer Mensch die Innenstadt von Wilster erobern will, wird an vielen Ecken feststellen: Für Senioren ist es im wahrsten Sinne ein hartes Pflaster. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Seniorenbeirat, der im Rahmen einer Begehung den Finger in viele Wunden legte. „Wir fordern nicht, wir empfehlen nur“, betont Sprecher Jochen Meiforth gleich mehrfach, dass er weiß, dass er von der Stadt angesichts leerer Kassen keine großen baulichen Veränderungen verlangen kann und will. Gemeinsam mit Birgit Böhnisch, Barbara Kendelbacher und Rüdiger Diethard Kuhnke hatte er die neuralgischen Punkte unter die Lupe genommen. In einer Bilanz stellt die Interessenvertretung für die älteren Wilsteraner aber auch fest, dass sich so manches auch mit einfachen Mitteln regeln ließe.

Beispiel Zingelstraße: Hier, so der Beirat, könne man immer wieder beobachten, dass Autofahrer verbotenerweise vom Marktplatz aus einbiegen, weil sie das tief hängende Verbotsschild nicht wahrnehmen. Es ist tatsächlich hinter dem großen Regendach einer Gaststätte verborgen. Im Gegensatz dazu, stellt Meiforth fest, würden die Einbahnstraßenschilder vom Steindamm aus gesehen in Richtung Kohlmarkt derartig hoch hängen, dass ortsfremde Autofahrer mitunter in der falschen Richtung unterwegs sind.

Ein paar Meter weiter am Übergang vom Klosterhof in Richtung Neue Burger Straße gibt es zwar erfreulicherweise Absenkungen der Bordsteine, um Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen das Leben zu erleichtern. Maßnahmen für eine sichere Querung der Straße in Höhe des Bahnübergangs? Fehlanzeige. Betroffene müssen große Umwege in Kauf nehmen, um über die vielbefahrene Straße zu kommen. „Das wäre auch lebensfremd“, weiß Birgit Böhnisch. Ergebnis: Immer wieder versuchen – auch junge – Menschen am Bahnübergang schnell über die Straße zu huschen, was allerdings auch wegen der schlechten Einsicht im Kurvenbereich nicht ungefährlich ist. Vielleicht, so die Seniorenvertretung, sollte man an den Stellen einfach ein Absperrgitter hinsetzen.

Apropos Absenkungen: Dank dieser baulichen Maßnahme kann man am Ende der Burger Straße in Höhe des Kulturhauses die Fahrbahn dort bequem queren. Wenn die eine Seite nicht regelmäßig durch ein Auto dichtgeparkt wäre, was dort auch ganz ordnungsgemäß stehen darf. Ein „alter Bekannter“ ist die Neigung des Bürgersteigs an der Ecke Volksbank-Raiffeisenbank. „Vor allem im Winter ist das sehr gefährlich“, sagt Meiforth. Der Beirat hatte das in der Vergangenheit bereits ebenso moniert, wie eine kleine Betonmauer, die den Bürgersteig am Kohlmarkt zum Hindernis macht, wenn man in Richtung Amtsgebäude gehen will. „Das alles haben wir schon mehrfach angemahnt“, wirft Birgit Böhnisch noch ein.

Sie stellte bei dem Rundgang fest, dass es häufig nur um Kleinigkeiten gehe. So seien die mit Blumen geschmückten Häuser in der Deichstraße ja sehr schön. Wenn allerdings ein Auto komme, hänge man als Fußgänger schnell in den Rosen fest. Ihr gut gemeinter Rat: Die Pflanzen einfach regelmäßig hochbinden. Bei der Begehung legte sie da auch schon mal schnell selbst Hand an.

Ein Knackpunkt für den Seniorenbeirat ist auch die Position von Behindertenparkplätzen. Die seien direkt an der Kirche zwar vorhanden. Mit einem Rollstuhl müsse man sich dann aber über den historischen Straßenbelag quälen. Vorschlag des Seniorenbeirats: Einen Behindertenparkplatz direkt vor dem Gebäude der alten Volksbank ausweisen. Dort müsste dann nur noch der Bordstein angepasst werden.

„Es geht den Senioren doch nur darum, die Stadt für ältere Menschen ein bisschen sicherer zu machen“, sagt Jochen Meiforth und fügt hinzu: „Wir wollen mit der Stadt keinen Kampf, sondern nur helfen.“ Die letzte Begehung dieser Art liegt schon drei Jahre zurück. Zahlreiche Punkte standen schon damals auf der Liste, die auch diesmal wieder ganz offiziell dem Bauausschuss zur Verfügung gestellt wird. „Hoffentlich gibt es zu dem Thema dann wenigstens eine Anhörung“, würden sich Meiforth und Böhnisch freuen, wenn die Stimme der Senioren in den politischen Gremien Gehör findet.

von Volker Mehmel

erstellt am 19.Aug.2017 | 05:00 Uhr