Hans Stellmacher ist seit mehr als 20 Jahren für Bildung und Ethik aktiv

Er kümmert sich um Ethik, Bildung und Kultur – jetzt überreichte Hans Stellmacher Spenden an Einrichtungen aus Itzehoe und Hohenlockstedt.

09. Dezember 2019, 12:11 Uhr

Hohenlockstedt/Itzehoe | Auch nach mehr als 20 Jahren bleibt Hans Stellmacher als Förderer von Kulturzentren der Weimarer Klassik und Ethik unermüdlich. 2019 sammelte er dazu in Form von Bildungsmaterialien Spenden im Wert von rund 6000 Euro und verteilte sie an 55 Einrichtungen.

Literatur von Goethe, Schiller oder Anna Amalia sowie allgemeine Ethik-Werke umfassten die Bildungssätze, die Stellmacher deutschlandweit im Namen der Goethe-Gesellschaft Weimar verteilte.

Bildungsmaterial für die Wilhelm-Käber-Schule

Unter den Begünstigten war auch die Wilhelm-Käber-Schule in Hohenlockstedt, die Materialien im Wert von 300 Euro erhielt. Entgegengenommen wurden sie von Schulleiter Jörn Gasterstedt. Dieser hob hervor, dass an der Gemeinschaftsschule der menschliche Umgang genauso wichtig ist wie die Wissensvermittlung: „Gerade in einer Gemeinschaftsschule wie der WKS, in der Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Begabungen, Nationalitäten und Handicaps in einer Klassengemeinschaft unterrichtet werden, spielt der respektvolle, menschenwürdige Umgang miteinander eine wichtige Rolle.“ Konfliktlotsen zur Lösung von Streitigkeiten unter den Schülern oder Medienscouts, die ihre Mitschüler über den richtigen Umgang mit sozialen Medien aufklären, tragen zu einem guten Miteinander bei.

Orgel für Fehrs-Schule und Fernseher für Kulturhof

Zusätzlich zu den Bildungsmaterialien wurden auch eine Hammondorgel an die Fehrs-Schule Itzehoe und ein großer Fernseher für die Jugendarbeit im Kulturhof Itzehoe vermittelt. Zusätzlich zeigte sich Stellmacher für die erhaltene Unterstützung dankbar und überreichte den Ethik- und Menschlichkeits-Preis an die Hallo Wochenblätter GmbH.