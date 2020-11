Weimarer Klassik und Ethik : Hans Stellmacher aus Itzehoe richtet bundesweit 250 Kulturzentren ein

Alle werden mit Material zur Ethik bei Goethe und Schiller ausgestattet.

Itzehoe | Die Zahl 200 wurde bundesweit im Oktober geknackt. Und ab Januar kommen weitere 50 Kulturzentren Weimarer Klassik und Ethik hinzu: Schulen in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg, die auf Betreiben des Itzehoers Hans Stellmacher mit Material zur Ethik bei Goethe und Schiller ausgestattet werden.

„Besonders stolz“ zeigt sich in einem Schreiben an Stellmacher der Eutiner Bürgermeister Carsten Behnk, dass die Stadt der Standort einer Akademie Weimarer Klassik und Ethik ist – woran er durch eine vom Initiator gespendete Goethe-Büste in seinem Amtszimmer erinnert wird. Und 3000 Lesezeichen, die nach und nach verteilt werden, zeigen Goethe in einer Fotocollage vor dem Eutiner Schloss. Auf der Rückseite sind die insgesamt zehn Akademien aufgeführt.

Seit vielen Jahren treibt Stellmacher sein Projekt voran, um Weimarer Klassik und Ethik in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Aus eigenen Mitteln und dank der Unterstützung von Volker Rehder, des Provinzial-Bezirkskommissariats Körner-Gründel, der Sparkasse Westholstein, von Fernseh Wulf, der Goethe-Gesellschaft in Weimar und des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar konnte wieder viel Bildungsmaterial verteilt werden. Davon profitierten auch Krankenpflegeschulen an fünf Kliniken in Itzehoe, Brunsbüttel, Eutin, Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und an der Berliner Charité.