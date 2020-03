Sozialverband Glückstadt : Hans-Peter Tiedemann bleibt Vorsitzender

Die Sozialverband-Ortsgruppe bietet Glückstädtern zahlreiche Veranstaltungen. Die Kaffee- und Bingo-Nachmittage sind besonders beliebt.

von Claudia Jörgens

22. März 2020, 15:36 Uhr

Glückstadt | Der Vorstand des Sozialverbandes Glückstadt ist wiedergewählt worden. Das ist das Ergebnis der Hauptversammlung, die noch vor der Corona-Krise stattfand. Hans-Peter Tiedemann bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreterin ist Regina Wulf. Kassenführer bleibt Edgar Wulf, Frauensprecherin Illona Schmidt, Schriftführerin Telse Hoffmann. Zu Beisitzern wurden Harald Lempfert und Annemarie Schütt gewählt.

Bedauern über fehlende Stadtvertreter

In seinem Bericht bedauerte Hans-Peter Tiedemann, dass kein Vertreter der Stadt anwesend war. „Wäre jemand hier gewesen, hätte ich einige Fragen an ihn gehabt: Wird es für die überlastete Stadtstraße eine Umgehung für Glückstadt geben? Wie weit sind wir in Glückstadt mit der Barrierefreiheit? Wie geht es an der Baustelle am ehemaligen Ausbesserungswerk weiter?“

Aktionen locken viele Teilnehmer

Tiedemann berichtete außerdem von den Aktionen des Ortsverbandes im vergangenen Jahr. Die Kaffee- und Bingonachmittage seien mit 40 bis 50 Teilnehmern sehr gut besucht gewesen, ebenso wie der Klönschnack. Nicht ganz so beliebt sei der Spielenachmittag, er werde aber dennoch in diesem Jahr fortgesetzt. Gut angenommen wurden das Grünkohl- und das Spargelessen. Auch die Fahrt ins Blaue war ausgebucht. „Auch in diesem Jahr verraten wir das Ziel wieder nicht.“

Gut organisiert waren ein Sommerfest mit über 80 Teilnehmern, die Fahrt zum Kohlbüffet, sowie das neu hinzugekommene Gänseessen. Die Weihnachtsfeier, die im vergangenen Jahr noch im Weißen Bären stattfand, wird in diesem Jahr in den Klevenhof verlegt. „Es wird immer schwieriger, in Glückstadt Lokalitäten zu finden, in denen Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern stattfinden können“, bedauerte Tiedemann. Der Vorstand sucht aber weiter nach geeigneten Räumen.

Der Sozialverband hat sich im vergangenen Jahr vor allem für die Grundrente eingesetzt. Peter Sprenger, Kreisverbandsvorsitzender

Aus der Arbeit des Kreis- und Landesverbandes berichtete der Kreisverbandsvorsitzende Peter Sprenger. „Der Sozialverband hat sich im vergangenen Jahr vor allem für die Grundrente eingesetzt“, erklärte er. Auch die Aktion für Parkplätze für Behinderte sei ein Erfolg gewesen. Dabei wurden Plaketten verteilt mit der Aufschrift: „Meinen Parkplatz hast du schon. Willst du auch meine Behinderung?“ Damit sollten Nicht-Behinderte aufmerksam gemacht werden auf die unrechtmäßige Nutzung von Behindertenparkplätzen.

Mitgliedsbeiträge müssen erhöht werden

Sprenger musste die vom Bundesverband beschlossene Beitragserhöhung an die Mitglieder weitergeben. Aber dafür würden auch die Ortsverbände in Zukunft mit etwas erhöhten Mitteln ausgestattet werden, versprach er. Außerdem wurden noch langjährige Mitglieder geehrt. Zehn Jahre dabei sind Eike und Gerhard Blasberg, Karla Dittrich, Nursen und Ismail Emuce, Yasar und Birsen Erarslan, Peter und Renate Hass, Gerhard und Petra Helmig, Margot und Joachim Husfeldt, Anne-Katrin Magdorf, Sigmund Nett, Simone Lehmann, Wolfgang und Eveline Pörschke, Charlotte Ramlow, Thomas, Elke, Erik und Matthias Schober, Florence Syms, Edgar Harder, Susanne Tiedemann, Dieter Volkmann, Ines Weiß und Gertrud Wriegt. 25 Jahre gehören Albert Gosau und Detlef Riesch dem Sozialverband an. Für ihre fünfjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand wurden Telse Hoffmann und Fortunatus Heidelmann geehrt.