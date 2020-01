Auszeichnung bei Polizei Itzehoe : Hans-Böckler-Medaille für Anke Kawald

Rund Hohe dreieinhalb Jahrzehnten ist Anke Kawald für die Polizeigewerkschaft GdP aktiv – dafür gab es jetzt eine hohe Ehrung.

03. Januar 2020, 12:29 Uhr

Itzehoe | Seit gut dreieinhalb Jahrzehnten ist Anke Kawald ehrenamtlich für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) aktiv. In Anerkennung ihres langjährigen Engagements für die Interessen der Beschäftigten auf Kreis-, Landes- und Bundesebene wurde sie jetzt vom Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, mit der Hans-Böckler-Medaille ausgezeichnet. Die bei der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe beschäftigte Angestellte ist das erste Mitglied im Bereich des DGB-Nord sowie der GdP, das mit der Hans-Böckler-Medaille geehrt wurde, der höchsten Gewerkschafts-Auszeichnung.

Die erste gewerkschaftliche Handlung von Anke Kawald war zusammen mit anderen die Gründung eines Frauenfachausschusses für den Bereich der GdP-Kreisgruppe Itzehoe im November 1983 – und danach auch für das ganze Land. Dieses Gremium „wird sich speziell der Probleme weiblicher Mitarbeiter annehmen“, hieß es damals in der GdP-Schrift „Deutsche Polizei“. Der Frauenfachausschuss sei „kein Emanzenverein, wie von vielen Kollegen vermutet“, sondern ein „Zuarbeiter der Gewerkschaftsgremien“.

Aktiv für die Rechte der Frauen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene

In der Folgezeit bemühte sich dieser Ausschuss erfolgreich darum, dass sich die Türen zur Schutzpolizei des Landes Schleswig-Holstein auch für weibliches verbeamtetes Personal öffnen. 1986 war es dann soweit. Anke Kawald erinnert sich: „Gekämpft haben wir wirklich dafür, und es musste eine Menge Überzeugungsarbeit im Kollegenkreis und in der Führungsebene geleistet werden.“ Und weiter: „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich im Nachhinein betrachtet doch für alle Seiten gelohnt.“

Gleichstellungsrichtlinien erarbeitet

Mitgearbeitet hatte die Gewerkschafterin auch an Gleichstellungsrichtlinien für den Landesdienst sowie am Frauenförderplan auf Gewerkschaftsebene, dessen Forderungen ebenfalls in staatliche Bestimmungen eingeflossen sind.

Vieles Weitere sei in der Folgezeit abgehandelt worden, „aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer noch ein Thema“, bekräftigt Kawald. Und aus diesem Bewusstsein heraus übernahm sie 1993 für zwölf Jahre den Vorsitz innerhalb der GdP-Landesfrauengruppe Schleswig-Holstein und betätigte sich darüber hinaus auch im Bundesfrauenvorstand der Gewerkschaft.

Treffen der Gewerkschafterinnen in Oslo

Viel Energie steckte sie ebenfalls in Frauenkonferenzen, Frauenseminare und Klausurtagungen. Gern erinnert sich Anke Kawald an das Jahr 1996 zurück, als sie und mehr als hundert weitere deutsche Gewerkschafterinnen nach Oslo zu einem Treffen mit Kolleginnen aus Dänemark, Schweden und Norwegen gereist waren, und dort von der Polizeipräsidentin aus Oslo empfangen wurden.