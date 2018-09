Handy-Drama

Sie ist 15 Jahre alt, wohnt in Oelixdorf und hat ein Problem. Ein riesengroßes: Seit Freitag fehlt der Jugendlichen ihr Handy. Gegen 8.45 Uhr fuhr sie mit dem Rad zur Auguste-Viktoria-Schule, irgendwo in der Oelixdorfer oder Kaiserstraße muss das Iphone 6s, vorn weiß, hinten rosè mit durchsichtiger Glitzerhülle, verloren gegangen sein. „Für sie ist eine Welt untergegangen“, schreibt die Mutter – und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, was Handys für Jugendliche bedeuten, wird es verstehen. „Maximal dankbar“ ist man in Oelixdorf deshalb, wenn sich der ehrliche Finder meldet unter: 0162/ 9282298.