Richtfest : Handwerker-Haus nimmt Form an

Nach nur zwei Monaten Bauzeit konnte nun in der Horster Handwerkerallee das Richtfest für das neue „Haus des Handwerks“ gefeiert werden. Die Baugewerbe-Innung Westholstein hatte sich als Bauherr für diesen neuen Standort entschieden, weil das bisherige Gebäude der Kreishandwerkerschaft in Itzehoe als Erweiterung für die Räume der Verwaltung des Kreises Steinburg benötigt wird. „Wir ziehen damit genau an die Grenze der Landkreise Pinneberg und Steinburg, wo wir für unsere organisierten Handwerker im Einsatz sind“, erklärte Norbert Lanz, Kreishandwerksmeister und zugleich Obermeister der Baugewerbe-Innung.

Die Kreishandwerkerschaft Westholstein betreut zurzeit rund 1000 Betriebe in den Kreisen Pinneberg und Steinburg. „Wir erhalten mit dem Neubau ein modernes und innovatives Gebäude für unsere Arbeit. Außerdem können wir hier auch Sitzungen und Seminare veranstalten“, fügte er hinzu. Norbert Lanz bedankte sich bei allen an der Planung und dem Bau beteiligten Personen und Firmen für die bisherige reibungslose Arbeit. „Mein besonderer Dank gilt unserem Bauausschuss, der unheimlich viel Zeit geopfert hat, damit wir hier in Horst unser neues Domizil errichten können.“ Claudia Mohr, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, ergänzte: „Mit der Nähe zur Autobahnausfahrt Horst/Elmshorn an der A 23 und zum Bahnhof Horst ist die Kreishandwerkerschaft mit den 17 von ihr betreuten Innungen für alle gut erreichbar.“ Zudem stünden künftig auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Der Umzug von Itzehoe nach Horst sei für Ende März 2018 vorgesehen.

Die Baugewerbe-Innung hat rund eine Million Euro in den Neubau investiert. „Dafür gibt es auf 322 Quadratmetern Fläche barrierefreie Verwaltungs- und Versammlungsräume im Untergeschoss“, verdeutlichte Architektin Ute Bargmann vor den zahlreichen Gästen des Richtfestes. Unter ihnen Horsts Bürgermeister Ernst-Wilhelm Mohrdiek, der Pinneberger Kreispräsident Burkhard Tiemann und der Steinburger Landrat Torsten Wendt. „Im Obergeschoss sind auf 144 Quadratmetern Abstell-, Archiv- und Technikräume vorgesehen“, fügte sie hinzu. Das Gebäude umfasse insgesamt einen umbauten Raum von 2567 Kubikmetern. Ute Bargmann überreichte Norbert Lanz den Jahresstein für den Bau des „Haus des Handwerks“.

Und bevor Zimmermann Sönke Peters mit seinen Kollegen den Richtspruch aufsagte, wurde noch die verspätete Grundsteinlegung zelebriert. Die Ehrenobermeister Paul Ahrens, Johannes Stammer und Dieter Gätjens befüllten die obligatorische Kupferrolle mit Tageszeitung, Bauplänen und Münzgeld. Sie wurde danach fest vernietet unter dem Treppenaufgang eingemauert.