Einschreibung in Brunsbüttel : Handwerk begrüßt neue Lehrlinge

Die feierliche Einschreibungsfeier der Innungen im fand Brunsbütteler Elbeforum samt Bestenehrung statt.

von Sabine Kolz

12. November 2018, 15:39 Uhr

Mit den drei traditionellen Hammerschlägen für Ehrbarkeit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit öffnete Kreishandwerksmeister Björn Will symbolisch die Lade für die zentrale Einschreibungsfeier des Handwerks in Dithmarschen. Er beglückwünschte die neuen Auszubildenden für ihre Entscheidung einen Handwerksberuf gewählt zu haben. „Wenn alle studieren würden – wer würde die Unis bauen?“

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg, Udo Hansen, hofft, dass alle ihren Wunschberuf gefunden haben: „Heute hat man die Möglichkeit der Wahl, das war nicht immer so.“ Nahmen früher zirka vier Prozent der Abiturienten ein Studium auf, sind es heute bis zu 15 Prozent. In vielen Handwerksbetrieben herrsche ein familiärer Umgang. „Teamarbeit, Zusammenhalt und Kommunikation werden so an keiner Schule gelehrt“, betonte Hansen.

Zum letzten Mal stellte sich Peter Kruse vom Berufsbildungszentrum Dithmarschen (BBZ) den neuen Lehrlingen vor, er geht Ende Januar in den Ruhestand. „Das ist meine 20. Einschreibungsfeier, das Elbeforum ist immer voll und die jungen Leute kommen in ihrer Arbeitskluft, das ist ein Zeichen von Wertschätzung, sie stehen zu ihrem Handwerksberuf.“ Der BBZ-Schulleiter gab den neuen Lehrlingen „Insidertipps“: „Wir sind auch besorgt um Ihre Gesundheit, also nicht Rauchen, keine Drogen, kein Alkohol und keine Waffen in der Schule.“ Er dankte für die „super Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Handwerksbetrieben“.

An drei Tischen schrieben sich die Auszubildenden unter den Augen der jeweiligen Innungsmeister in die Handwerksrolle ein, eine von ihnen Torina Salz. Die Abiturientin wollte vor dem Studium eine Lehre machen, aber „nicht im Büro sitzen“, erklärt die 19-Jährige. Sie machte wie ihre Kollegen mit dem T-Shirt Aufdruck „Born2BTischler.de“ Werbung für ihren Beruf.

Innungsbeste Gesellen: Maurer Nils Engelbrecht aus Süderdeich, Zimmerer Moritz Klein (Marne), Dachdecker Haye Sievertsen (Langenhorn), Friseurin Hannah Kipp (Heide), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Roman Bleich (Pahlen), Kraftfahrzeugmechatronikerin Fachrichtung Pkw Linda Kindel (Meldorf), Kraftfahrzeugmechatroniker Fachrichtung Lkw Jörn Karstens, (Weddingstedt), Tischler Tom Holzke (Diekhusen-Fahrstedt), Feinwerkmechaniker Patrick Dunklau (Lieth) sowie Elektroniker Manuel Puls aus Neufeld.

Nach der Einschreibung schloss Obermeister Torsten Stabenow die Lade wieder mit drei Hammerschlägen. Gewissermaßen als Ansporn für die neuen Lehrlehrlinge gehört zur Einschreibungsfeier die Bestenehrung der jüngsten Gesellenprüfung. Die nahmen Peter Jungjohann von den Dithmarscher Genossenschaftsbanken, Sven Brandt von den Sparkassen und Kreishandwerksmeister Björn Will vor. Die Feier wurde musikalisch begleitet von der Gruppe „Landünner“.