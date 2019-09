Itzehoer Polizei sucht Zeugen : Handtasche am Galgenberg geraubt

In der Krohnstraße ist einer 37-Jährigen die Handtasche gestohlen worden.

von Andreas Olbertz

04. September 2019, 13:15 Uhr

Itzehoe | Montagabend gegen 21 Uhr saß eine Itzehoerin (37) auf einer Bank in der Krohnstraße am so genannten Galgenberg. Vier Männer auf Fahrrädern näherten sich, drei radelten vorbei, der vierte entriss der Frau die Handtasche. Das Quartett flüchtete in Richtung Juliengardeweg. Das Opfer erstattete erst am folgenden Tag Anzeige. Laut der Geschädigten war der Räuber schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 19 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Er sprach fließend Deutsch und trug eine weiß-rote Sportjacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Seine Begleiter waren etwa gleichaltrig und -groß, alle waren auf dunklen Rädern unterwegs.

> Hinweise: 04821/6020.





