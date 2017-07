Rückkehr aus New York : Hallo Brunsbüttel: Museumsschiff „Peking“ ist zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

Brunsbüttel | Die historische Viermastbark „Peking“ ist in ihrer alten Heimat zurück: Nach 85 Jahren in der Fremde erreichte der Großsegler am Sonntagabend die Elbmündung. Die Schiffs-Diva reiste jedoch nicht auf eigenem Kiel. Die Bark ist von Rost so zerfressen, dass sie ihre vermutlich letzte Reise huckepack auf dem Dockschiff „Combi Dock“ antreten musste. Das Ausladen der „Peking“ ist für Mittwoch (2. August) geplant.

Mit der Rückholaktion nimmt ein schon verloren geglaubter Kampf um ein Stück schwimmender Hamburger Hafengeschichte doch noch ein gutes Ende. Schon vor vier Jahren hatten Schifffahrtsfreunde aus der Hansestadt versucht, die historische Viermastbark von New York an die Elbe zurückzuholen, waren aber am fehlenden Geld gescheitert. Im November 2015 bahnte sich dann die Sensation an: Da wurde klar, die „Peking“ kommt zurück in die Heimat.

Bevor der Frachtsegler tatsächlich in seinen ehemaligen Heimathafen Hamburg zurückkehrt, soll er zunächst auf der Peters-Werft in Wewelsfleth restauriert und in den Zustand von 1927 versetzen werden - samt Holzdeck und den ursprünglichen Laderäumen, in denen Salpeter und Schüttgut transportiert wurde. Die „Peking“ soll danach zum Wahrzeichen des Deutschen Hafenmuseums in Hamburg werden.

Die „Peking“ ist einer der vier verbliebenen legendären „Flying-P-Liner“. Bis 1932 segelte die Bark unter der Flagge der Hamburger Traditions-Reederei Ferdinand Laeisz 34 Mal um Kap Horn. Danach wurde sie unter anderem als stationäres Ausbildungsschiff genutzt, bevor sie 1975 nach New York verkauft wurde. Am 19. Juli verließ „de Hamborger Veermaster“ die New Yorker Bucht für seine letzte Atlantik-Querung.

