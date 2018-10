Hobbygärtner aus Kellinghusen : Halbe Tonne Äpfel verteilt

Der Kellinghusener Andreas Dethlefsen sammelt Obst von städtischen Bäumen für Kindergärten und Altenheime.

19. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Äpfel gab es in dieser Saison in Hülle und Fülle, in der Störstadt sogar zum Nulltarif. Insgesamt 152 Bäume unterschiedlicher heimischer Sorten im öffentlichen Raum standen zur kostenfreien Ernte bereit. Gesunder Vorteil außerdem: Das Kernobst reifte gänzlich ohne Spritzeinsatz.

Gestartet hatte die Apfeloffensive Andreas Dethlefsen. „Ich hätte es schade gefunden, wenn die Früchte als Fallobst vergammelt wären“, sagt der Hobbygärtner mit 22 Apfelbäumen im eigenen Garten. Also verfasste er einen kleinen Text und platzierte die Schilder mit dem Ernteaufruf an verschiedenen Obstbaumstandorten der Stadt. Über die gewünschte Wirkung freut sich der Verfasser: „Die Aktion ist so gut eingeschlagen, das hätte ich nie erwartet.“

Positiv vermerkt er außerdem einen pfleglichen Umgang der Pflücker mit den Obstgehölzen. Ob im Hochzeitswald, auf den Wiesen im Bereich Papenberg und Rensinger See/Tonkuhle oder am Schwarzen Weg - überall wurden die Früchte von den Bäumen geholt oder als Fallobst eingesammelt. „Offenbar ist der Bevölkerung nicht bekannt gewesen, dass Bäume der städtischen Anpflanzungen abgeerntet werden dürfen“, sagt Dethlefsen.

Er füllte Körbe und Eimer mit Früchten, um sie in Altenheimen und Kitas zu verteilen. Mehr als einmal bekam der Apfelfreund dabei unerwartete Hilfe: „Zwei Ehepaare aus Hohenaspe und Itzehoe halfen für den guten Zweck und nahmen nur ganz wenige Äpfel für den Eigenbedarf mit.“ Seine Ernte - auch aus dem eigenen Garten - verpackte Dethlefsen sorgfältig in Kisten und lieferte diese in Altersheimen in Wrist, Kellinghusen, Hohenlockstedt und Brokstedt ab. „Die Kitas in Wrist und Kellinghusen erhielten je eine Kiste mit leckerem Apfelsaft“, erklärt er. Insgesamt habe er 584 Kilo Äpfel verteilt.

Beim Besuch der Kita Kastanienallee des Vereins für Gemeindepflege brachte er als Überraschungsgast die 91-jährige Käte Siebel mit. „Kellinghusen ist ja eine richtige Apfelstadt“, staunte Siebel, die vor vielen Jahren in der Kastanienallee-Kita als Erzieherin gearbeitet hatte, auch zu Dethlefsens Zeit. Kita-Leiterin Bianca Schwarz-Gewallig berichtete von einem Projekt, in dessen Verlauf die Kinder selbst geerntete Äpfel verarbeiteten und dadurch lernten, dass es Äpfel nicht nur im Supermarkt gibt. An die Stadt richtete Dethlefsen die Bitte, die 215 Bäume zu düngen. Sorgen macht er sich zudem um den notwendigen Schnitt der Gehölze.