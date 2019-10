Theater itzehoe : Hagen Rether im Theater – Weltschmerz à la carte

Seine CO2-Bilanz ist wegen der vielen Tourneen miserabel, aber immerhin ist er Vegetarier.

24. Oktober 2019, 11:07 Uhr

Itzehoe | Es war Sitzfleisch angesagt: Mehr als dreieinhalb manuskriptfreie Stunden galt es mit Hagen Rether zu verbringen. Und der hatte einen komfortablen Bürostuhl dabei, mit dem er sich neben einem Konzertflügel gerne mal um die eigene Achse drehte und dabei ins Off erzählte, mit imaginierten Partnern sprach.

Und am Schluss denkt sich der Zuhörer im gut besuchten Theater Itzehoe, warum er sich das angetan hat. Rether ist brillant, sein Endlos-Nachdenken ist gespickt mit Fakten und Kausalketten, die einen das Fürchten lehren über den Zustand der Welt und deren Bewohner. Geht die Welt nun unter oder nicht? Es liegt an jedem einzelnen und dem Willen, sein eigenes Leben zu verändern, über sein Handeln nachzudenken. Jeder muss es selbst tun, sonst geht es schief. Sein Lamento über das beständige zerstörerische Wirken von Politikern, Kirchenfürsten, rechten Demagogen und der Masse Mensch, die das alles über sich ergehen lässt, macht Gruseln.

Als Klagender und Analyst ist er großartig, seine Pointen, Kalauer und Humoresken sind perfekt platziert. Er hat, wie er sagt, eine miserable CO2-Bilanz, weil er ständig unterwegs ist. Aber er ist immerhin Vegetarier. Was treibt ihn an? Er erwähnt, wie er als Krankenpfleger in der 1980er Jahren die alten Nazi-Größen pflegte und sich ständig mit deren Weltbild auseinandersetzen musste. Das mag ein Startschuss zu Rethers nun schon jahrelangen „Liebe“-Tourneen gewesen sein. „Warum nimmt man den ganzen Irrsinn einfach hin?“, fragt er völlig zurecht und haut es dem Besucher um die Ohren, dass er unter den Stuhl sinken möchte.

Ganz nebenbei ist er ein wunderbarer Pianist: Zum Schluss bedient er endlich den Flügel, mit tollen Improvisationen. Ein Fenster geht auf zu einem anderen Hagen Rether, zum feinsinnigen Kulturschaffenden, der auch ohne stundenlange Weltanalyse in der Lage wäre, das Publikum zu begeistern. Aber das wäre ihm vermutlich zu einfach. „Seien Sie lieb zu Ihren Kindern“, sagt er als Schlusswort. Bühnenlicht aus, Saallicht an, Applaus. Und das Verteilen der Bananen, die er nicht selbst verzehrt hat.