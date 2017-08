Strafprozess in Itzehoe : Haftstrafe für Intensivtäter

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Wegen Körperverletzung in zwei Fällen, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilte Strafrichter Mark Eidam einen 26-jährigen Hartz-IV-Empfänger zu neun Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Zudem verhängte Eidam eine einjährige Sperrfrist, vor deren Ablauf keine Behörde dem erheblich vorbestraften Gewalttäter eine neue Fahrerlaubnis ausstellen darf.

Ins Urteil einbezogen wurde ein erst kürzlich nach Berufung am Landgericht verhängtes Urteil vom November 2016 gegen den heute in St. Michaelisdonn, zur Tatzeit aber noch in Itzehoe lebenden Angeklagten. Da hatte ebenfalls Richter Eidam den immer wieder auch durch Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aufgefallenen Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu 500 Euro Geldstrafe verurteilt. Der 26-Jährige hat zudem die ihm jetzt zur Last gelegten Straftaten unter zwei laufenden Bewährungen begangen. Die dürften nun widerrufen werden. Gleichwohl klickten nach dem aktuellen Urteil nicht die Handschellen. Der 26-Jährige kann auch gegen dieses Urteil erneut Berufung einlegen.

Bis zur Berufungsverhandlung hat er jetzt jedoch die Chance dem Gericht zu zeigen, dass er seine langjährige kriminelle Karriere, die ihn bereits früher für drei Jahre ins Gefängnis brachte, beenden will. Denn nach langer Arbeitslosigkeit hat der 26-Jährige ab dem 1. September eine feste Arbeit. Schafft er es, die zu behalten und zugleich seine Bewährungsauflagen aus früheren Urteilen zu erfüllen, bestünde für das Landgericht die Möglichkeit, die jetzt ausgesprochene Strafe doch noch einmal zur Bewährung auszusetzen.

Dass Richter Eidam im aktuellen Prozess keine für eine Strafaussetzung zur Bewährung günstige Sozialprognose finden konnte, lag mit am Bericht der Bewährungshelferin (48) des Angeklagten. „Es läuft nicht rund“, lautete ihr vernichtendes Fazit. Ein angeordnetes Anti-Aggressionstraining etwa lässt der 26-Jährige seit zwei Jahren schleifen. Auch in punkto Kooperation mit seiner Bewährungshelferin gibt es erhebliche Defizite. Zu den abgeurteilten Taten: Am 28. Oktober 2016 wurde der Angeklagte mit seinem Audi auf der B 5 in Nortorf von der Polizei gestoppt. Sein Führerschein war da schon seit Monaten eingezogen. Nur zwei Tage später, am 30.Oktober, schlug er im Itzehoer Cheyenne-Club gleich zweimal zu. Zunächst würgte er einen 17-Jährigen, anschließend versetzte er dessen Kumpel, ebenfalls 17, einen Faustschlag ins Gesicht.

Die Urkundenfälschung kam dann Weihnachten 2016 dazu: Der 26-Jährige hatte gerade einen Audi A8 als neues Gefährt, ihm fehlte aber noch die Plakette von der Zulassungsbehörde in Steinburg. Er hatte aber noch eine alte aus dem Kreis Pinneberg zur Hand, klebte sie auf das Nummernschild und fuhr mit dem nicht zugelassenen Auto und beging damit Urkundenfälschung. Ungeklärt blieb ihm Prozess das Phänomen, wie mit Hartz-IV ein Audi A8 finanzierbar ist.

von Delf Gravert

erstellt am 26.Aug.2017 | 05:00 Uhr