Ehemalige Marinekaserne in Glückstadt : Haft ja – Ankerzentrum nein

Das Ministerium bestätigt die Innenminister-Aussage: Es ist kein Rückführungszentrum in der Glückstädter Kaserne geplant.

von Christine Reimers

04. April 2018, 00:45 Uhr

Glückstadt bekommt kein Asyl-Ankerzentrum. Das hat Bürgermeisterin Manja Biehl jetzt schriftlich vom Innenministerium bekommen. Noch gibt es keine Anker-Zentrum, doch sie sind politisch gewollt. Es sollen Einrichtungen werden, in denen Flüchtlinge sich aufhalten, bis ihr kompletter Status geklärt ist. Dort soll das gesamte Asylverfahren stattfinden. Wird kein Asyl gewährt, werden die Menschen von dort auch abgeschoben. Das Wort Anker-Häuser sind zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen.

Manja Biel hatte Sorge, dass die ehemalige Kasernenanlage am Neuendeich mit ihren vielen Gebäuden für solch ein Anker-Zentrum genutzt wird. Wie berichtet, soll dort auf dem acht Hektar großen Areal auf einem kleinen Teil in rund zwei Jahren eine Abschiebehaft für 60 Männer und Frauen eingerichtet werden.

Auf der jüngsten Bürgerversammlung in der Stadtkirche am ging es in erster Linie um diese Abschiebehaft (wir berichteten). Dort hatte Manja Biel auch nachgefragt, was mit dem Rest der Fläche der ehemalige Kasernenanlage passieren werde.

Innenminister Hans-Joachim Grote versicherte damals vor mehreren hundert Glückstädtern: Dort sei kein Anker-Zentrum vorgesehen. „Das ist definitiv nicht vorgesehen.“

Die Aussage zum Ankerzentrum wurde – wie auch viele andere Aussagen der Veranstaltung – in einem Protokoll festgehalten. Dieses Abschlussprotokoll wurde von Manja Biel und dem Kieler Innenministerium jeweils gegengelesen, bevor es gestern auf der Stadt-Homepage veröffentlicht wurde. Grotes Aussage war für Manja Biel „der Schlüsselsatz der Veranstaltung“.

Fragen von Bürgern, die an dem Abend nicht beantwortet werden konnten, sollten schriftlich nachgereicht werden. „Sie sind noch nicht da“, sagt Manja Biel, rechnet aber täglich damit. Sie wird auch diese Antworten öffentlich machen – so war es vereinbart. Auch sie werden dann auf der Homepage der Stadt nachzulesen sein.





>Protokoll im Internet unter www.glueckstadt.de