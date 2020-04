Dorfputz trotz Corona : Hadenfelder reinigen gemeinsam das Gemeindegebiet

Zu der Sammelaktion hatte Bürgermeister Rolf Strauch aufgerufen. Abstandsregeln wurden eingehalten.

von Delf Gravert

13. April 2020, 15:43 Uhr

Hadenfeld | Unter den Auflagen, die die derzeitige Corona-Krise mit sich bringt, fand in Hadenfeld der alljährliche Dorfputz statt. In einer Mail hatten Bürgermeister Rolf Strauch den Gemeinderatsmitgliedern und Einwohnern vorgeschlagen, die eigentlich im März vorgesehene Aktion jetzt anzugehen. Ausgestattet mit Handschuhen, und großen Säcken machten sich die Einwohner bei bestem Frühlingswetter auf den Weg. „ Alle freiwilligen Helfer sind die aufgeteilten Wegstrecken durch die Feldmark und durch die innerörtlichen Straßen und Wege in unserer Gemeinde alleine abgegangen“, sagte der Gemeindechef, der die am Wegesrand oder auf dem Lindenhof abgestellten Säcke später in sein Fahrzeug verstaute. Eigentlich sei die gesammelte Menge durchaus überschaubar gewesen, so Strauch. Verärgert jedoch zeigte er sich über die unbekannten Umweltfrevler, die nicht nur zwei Türzargen auf der Grenze zur Gemeinde Pöschendorf abgestellt hatten. Auch wurden bei dem Dorfputz zwölf illegal entsorgte Autoreifen in der Feldmark entdeckt. „Letztendlich benötigte ich dann für den Transport doch noch einen zusätzlichen Anhänger“, sagte Strauch, der auf der Rückfahrt in seine Gemeinde dann nochmals im hinteren Bereich des Schulweges eine größere Müllmenge entdeckte.

„Ich danke allen Helfern und verspreche, dass die normalerweise übliche Beköstigung im Anschluss an die Sammelaktion zu gegebenem Zeitpunkt nachgeholt wird“, sagte der Bürgermeister.