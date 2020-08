Kultur in Itzehoe : Hablik-Museum eröffnet Schau mit japanischer Holzschnittkunst: Vernissage ohne Gäste

Die Ausstellungseröffnung wird als Video auf der Homepage des Museums zu sehen sein.

Itzehoe | „Der ursprüngliche Plan war, Ende Juni zu eröffnen.“ Doch auch im Wenzel-Hablik-Museum, das Katharina Gräber leitet, waren ursprüngliche Pläne in Corona-Zeiten nicht viel wert. Zunächst wurde die Jubiläumsausstellung mit Utopien Wenzel Habliks verlängert – „eine richtige Entscheidung“, sagt die Leiterin, denn es seien noch reichlich Besucher gekommen. So beginnt die Ausstellung „Ukiyo-e. Bilder der fließenden Welt“ nun am kommenden Sonntag. Eine öffentlich zugängliche Vernissage gibt es allerdings nicht.

Start ohne Publikum

Leider könne die Eröffnung unter den aktuellen Bedingungen nur „nichtöffentlich in ganz kleinem Rahmen“ stattfinden, bedauert Gräber. Dennoch gebe es eine gute Möglichkeit für alle Interessierten, die Vernissage mit der Rede des Kunsthistorikers und Leihgebers Professor Dr. Heinz Spielmann zu verfolgen: Der Itzehoer Fotojournalist Michael Ruff wird sie aufzeichnen. So sei die Auftaktveranstaltung zwar nicht live zu sehen, aber noch am Tag der Eröffnung auf der Webseite des Museums, sagt Gräber.

Ab Sonntag für Besucher offen

Für Besucher ist die Ausstellung am Sonntag ab 13 und bis 17 Uhr geöffnet, an diesem Tag ist der Eintritt frei. Maximal 50 Gäste seien möglich, die Gruppen dürften nicht zu groß sein, sagt die Museumsleiterin: „Da sind wir auf die Mithilfe aller Besucherinnen und Besucher angewiesen.“

Die Ausstellung zeigt rund 140 meist farbige japanische Holzschnitte aus der Sammlung Spielmann-Hoppe.

Sie zeigen unter anderem Landschaften, Tiere und Pflanzen, Heldensagen, Schauspieler, Sumo-Ringer und Bijinga (schöne Frauen). Im Obergeschoss werden Radierungen Wenzel Habliks einigen Holzschnitten des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai gegenübergestellt.