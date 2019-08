Westküstenklinikum Brunsbüttel : Gynäkologische Versorgung gesichert

Die Kassenärztliche Vereinigung vermeldet einen Teilerfolg für die gynäkologische Versorgung in Brunsbüttel.

von Ralf Pöschus

18. August 2019, 16:49 Uhr

Brunsbüttel | Das ist eine gute Nachricht für die Patientinnen der gynäkologischen Ambulanz am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Brunsbütteler Westküstenklinik: Es wird an einer dauerhaften Lösung gearbeitet, um den Fortbestand der frauenärztlichen Versorgung in der Schleusenstadt zu sichern.

Dazu beigetragen hat offenbar auch der kräftige Protest unter Federführung der SPD-Ratsfraktion. Am Dienstag wurden Klinikchef Martin Blümke mehr als 900 Unterschriften übergeben (wir berichteten). Und der Haupt- sowie der Sozialausschuss formulierten ihre gemeinsame Forderung nach Weiterbetrieb der medizinischen Einrichtung.

Die gynäkologische Ambulanz gilt in ihrer jetzigen Form als nicht mehr wirtschaftlich, der Aufsichtsrat des Westküstenklinikums hatte deshalb die Einstellung zum Jahresende angekündigt.

Am Freitag dann meldete die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH): „Die KVSH suchte umgehend Gespräche mit dem Westküstenklinikum als Träger des MVZ, um kurzfristig eine Krankheitsvertretung anzubieten und gleichzeitig in Verhandlungen zu treten, um die Fortführung einer dauerhaften gynäkologischen Versorgung in Brunsbüttel sicherzustellen.“

Diese Bemühungen seien erfolgreich gewesen. So teilt die KVSH weiter mit: „Ab dem 26. August wird die gynäkologische Praxis am MVZ montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet haben und unter der bisherigen Telefonnummer erreichbar sein.“ Und weiter heißt es: „Alle gynäkologischen Leistungen einschließlich Schwangerenbetreuung und Vorsorgeuntersuchungen werden angeboten werden.“

Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje äußerte sich zufrieden über diesen Zwischenstand. Er sagte: „Ich bin froh und erleichtert über die schnelle Lösung zum Wohle der Menschen in unserer Stadt und in der Region.“ Jetzt gehe es um eine gesicherte Zukunft für diese Ambulanz. Schmedtje: „Ich hoffe sehr, dass die sich jetzt abzeichnende Lösung von Dauer sein wird und die Stadt eng in den weiteren Prozess eingebunden wird.“

Die KVSH will jetzt diese erhoffte dauerhafte Lösung auf den Weg bringen. Dazu fordert sie den Kreis Dithmarschen als Träger des Klinikums auf, „sich Verhandlungen um die Freigabe der gynäkologischen Arztstellen in Brunsbüttel nicht zu verschließen“.

Am MVZ werden derzeit insgesamt drei Arztstellen unterhalten. Sobald der Kreis diese frei gegeben hat – hier geht es auch um Finanzen –, kann sich die Kassenärztliche Vereinigung um die Neubesetzung kümmern.