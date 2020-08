Kooperation gegen Rechts : Gymnasium Brunsbüttel vereinbart Zusammenarbeit mit Neulandhalle

Aussagen wie in Abizeitung 2019 sollen sich nicht wiederholen.

von Ralf Pöschus

25. August 2020, 15:48 Uhr

Friedrichskoog | Die Aufregung um rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen in der Abiturzeitung des Jahrgangs 2019 am Brunsbütteler Gymnasium hat sich zwar gelegt. Aber vergessen ist der Vorfall, mit dem es das von Schülern verantwortete Blatt unrühmlicherweise sogar in den Spiegel geschafft hatte, keineswegs. Seit Dienstag kooperiert die Brunsbütteler Bildungsstätte ganz offiziell mit dem im Mai vorigen Jahres eröffneten Historischen Lernort Neulandhalle im Friedrichskooger Ortsteil Dieksanderkoog.

Keine klassische Gedenkstätte

Die Neulandhalle, einst als Versammlungsort im frisch eingedeichten und mit systemtreuen Bauern besiedelten damaligen Adolf-Hitler-Koog errichtet, ist keine Gedenkstätte im klassischen Sinn. Vielmehr soll an der vom Verein Volkshochschulen in Dithmarschen verantworteten Einrichtung das System des Nationalsozialismus erfahren werden. Studenten der Uni Flensburg haben dazu ein eigenes Konzept entwickelt.

Für Hans-Walter Thee, Leiter des Brunsbütteler Gymnasiums, also eine ideale Stätte, um Schülern unterschiedlichster Jahrgänge die Zeit des Dritten Reichs anders nahezubringen als nur im Geschichtsunterricht. Er sagt:

ZITAT: Dass wir vor der Nase einen solchen Lernort haben, ist eine Chance. Hans-Walter Thee, Schulleiter

Für die Schule sei es eine gute Möglichkeit, „durch ein regionales Beispiel“ an die Thematik anknüpfen zu können. Natürlich, sagt Thee, würden von der Kooperation unabhängig auch weiterhin Gedenkstätten wie Konzentrationslager angesteuert. Aber durch die Neulandhalle könne im Unterricht noch ein anderer Dreh aufgegriffen werden. Die Abizeitung im vorigen Jahr habe „sehr unschön“ den Anstoß geliefert, die Thematik intensiver aufzugreifen.

„Wir können nur besser werden“, ist der Oberstudiendirektor überzeugt. Und er weiß dabei nicht nur die Fachschaft Geschichte hinter sich – die übrigens gestern nach der Vertragsunterzeichnung gleich die Gelegenheit ergriff, einen Fachtag in der Neulandhalle abzuhalten.

Es nützt wenig, wenn im Unterricht alles gewissermaßen nur „von oben“ kommt. Daher freut sich Thee besonders, dass sich bereits eine ganze Reihe Schüler gefunden haben, die sich in der Neulandhalle zu Guides ausbilden lassen wollen, um Ansprechpartner für Gleichaltrige zu sein.

Ziel: Schule ohne Rassismus

Thee sagt: „Es gilt, bei den Jugendlichen ein Verständnis zu wecken, dass breite Teile der Bevölkerung damals zumindest fasziniert waren.“

Der Weg zur „Schule ohne Rassismus“ bleibt das Ziel, unterstreicht Thee. Auch wenn er weiß, dass das nie hundertprozentig gelingen wird. Hauptsache, die Schüler werden für bestimmte Äußerungen sensibilisiert.