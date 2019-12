Vorweihnachtszeit sei Dank : Guter Jahres-Endspurt: Theater Itzehoe verkauft mehr Abos

Das Wahl-Abo erfreut sich großer Beliebtheit als Weihnachtsgeschenk.

Itzehoe | Es läuft. 646 Abonnements im Abendspielplan hat das Theater Itzehoe in der vergangenen Spielzeit verkauft. Jetzt ist die Kulturstätte schon weiter: Die Zahl ist bereits vor dem Fest überschritten worden.

Eine wichtige Rolle spielt das Wahl-Abo. 267 Mal wurde es im Vorjahr genutzt, diese Zahl ist erreicht. Und es wird weitergehen, sind sich Theaterchefin Ulrike Schanko und Öffentlichkeitsarbeiterin Petra Mensching sicher. Die festen Abo-Ringe sind längst angelaufen, das Wahl-Abo ist dagegen flexibel einsetzbar. Es umfasst sechs Gutscheine, die für frei gewählte Abo-Veranstaltungen im Sprech-, Musik- und Tanztheater eingelöst werden können – einzeln oder gleich für sechs Gäste auf einmal. Zu Weihnachten sowie zu Jahresbeginn gibt es erfahrungsgemäß viele weitere Interessenten für das Wahl-Abo. „Auch ein schönes Geschenk“ sei das Abo H, sagt Schanko. Es umfasst drei statt sechs Veranstaltungen – und alle liegen im neuen Jahr.

In der Vorweihnachtszeit dominiert das Kinder- und Jugendtheater das Programm. Ob Räuber Hotzenplotz oder Krabat, „wir versuchen, alle Altersstufen abzudecken“, sagt die Theaterdirektorin. Die Nachfrage ist groß, zumeist gibt es höchstens noch Restkarten.

Wenn morgens oder nachmittags Betrieb im Theater ist, sind abendliche Vorstellungen nur schwer oder gar nicht machbar. Das ist ein Grund dafür, dass es für Erwachsene vor dem Fest nur noch drei Angebote gibt. Das sei aber nicht ungewöhnlich: Viele Veranstalter hätten ihren regelmäßigen Turnus, so gebe es Jahre, in denen sie nicht an der Reihe seien, erklärt Schanko. „Die theatereigenen Veranstaltungen sind nicht weniger als in den Vorjahren.“

Zwischen Weihnachten und Neujahr finden in diesem Jahr bis auf die beiden Silvestergalas keine Aufführungen statt. „Wir haben das probiert, aber es funktioniert nur bedingt“, sagt Schanko. Auf diese Weise ergibt sich ein wenig Zeit zum Durchatmen, die durchaus willkommen ist. Denn: „Im Januar, Februar und März können wir unser Bett hier im Theater aufstellen.“