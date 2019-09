Gut vorbereitet für Rekordversuch

Avatar_shz von nr

05. September 2019, 10:48 Uhr

Itzehoe | Die Fußgängerzone wird zum Kunstwerk – so soll Itzehoe erneut Weltrekordstadt werden. Am morgigen Sonnabend startet die Novitas BKK ihren Guinness-World-Record-Versuch. Das Ziel ist ein Bild mit Straßenmalkreide, das aus den meisten Einzelzeichnungen besteht. Auf Englisch: „Largest display of chalk pavement art“. 812 Einzelbilder müssen es mindestens werden auf der Strecke von der Kirchenstraße bis zum Holstein-Center, jedes wenigstens anderthalb Quadratmeter groß. Das Thema lautet Fürsorge.

Um 12 Uhr startet die Anmeldung für die Teilnehmer vor dem Himmel + Erde in der Kirchenstraße. Um 12.30 Uhr singt Volker Rosin, der „König der Kinderdisco“, um 14 Uhr startet der Rekordversuch.

Und zwar auch bei Regen: „Wenn es nass wird, hoffen wir auf viele Itzehoer, die ihre Regenschirme mitbringen“, sagt Julian van Delen von der Novitas BKK. Für alle Teilnehmer werden auch Regencapes bereit gehalten.