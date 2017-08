Steinburger Schnäppchenjägerin : Gut sortiert fürs Flohmarkt-Treiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehlert 1 von 1

Der Wecker klingelt früh, sehr früh. Ihren Kleinwagen hat Irmgard Maas bereits gepackt. Bis unter das Dach. Kisten, zwei Tapeziertische, ein Kleiderständer, Kartons und mehr. Platz für eine Thermoskanne Kaffee findet sich immer noch auf dem Beifahrersitz. Vor Abfahrt entscheidet noch ein schneller Blick gen Himmel über die Kleiderwahl. „Ist es warm, reicht ein Shirt, ist es kalt, kommt noch eine Jacke dazu und wenn es regnet auch noch Regenzeug“, sagt die 78-Jährige. Seit 37 Jahren besucht sie regelmäßig Flohmärkte. Allerdings nicht als Schnäppchenjägerin, sondern als Standbetreiberin. Und das nicht nur im Kreis Steinburg, auch in Dithmarschen und Pinneberg ist die 78-Jährige unterwegs.

Nahezu jedes Wochenende steht sie auf Flohmärkten. „Ich bin eine Standbetreiberin, die auch gern mit sich handeln lässt“, sagt die Rentnerin. Gerade das sei ja so faszinierend an einem Flohmarkt. Wie im Orient werde dort gehandelt. „Drei Euro“, „Zwei!“, „Niemals!“, „OK, für 2,50 ist es deiner.“ Solche Gespräche führt Irmgard Maas häufig. „Es macht Spaß, man lernt dabei so viele Menschen kennen.“ Allerdings habe sie im Laufe der Jahre auch feststellen müssen, dass das Handeln immer mühseliger werde. „Die Leute wollen einfach nichts mehr ausgeben.“ Und verschenken will Irmgard Maas ihre Ware auch nicht. Nur manchmal, wenn Kinder an ihren Stand kommen. „Die freuen sich dann so sehr, wenn sie ihr Taschengeld noch behalten können“, sagt die rüstige Seniorin, in deren Keller ordentlich sortiert nahezu alles zu finden ist.

„Inzwischen bekomme ich Flohmarktartikel von Familienangehörigen, Nachbarn, Freunden und Bekannten geschenkt“, erzählt sie. Ihr Sortiment reicht von „Pött und Pann“ bis hin zu Möbelstücken. „Ich habe Vasen, Gläser, Geschirr, Deko-Artikel, Servietten, Puppen, Bekleidung, Bücher, CDs – hab ich was vergessen?“ Bestimmt! Denn in ihren Regalen und Kisten ist wirklich alles zu finden, was so manches Schnäppchenjägerherz höher schlagen lassen würde. Ganz wichtig ist ihr, nur gereinigte und funktionierende Artikel anzubieten.

Inzwischen hat sie Unterstützung bekommen. „Mein Mann lässt mich von A nach B ziehen, aber mitkommen tut er nie.“ Umso mehr freut sie sich, dass sie in ihren Freundinnen Elke Wieck (Heiligenstedtenerkamp), Renate Schwarz (Itzehoe) und Edith Niemann (Wilster) Gleichgesinnte gefunden hat. „Wir sind alle infiziert, das ist tatsächlich schon eine Sucht.“ Allerdings eine, bei der man nichts zu verlieren habe. „Es lohnt sich ja sogar“, freut sich die Rentnerin. Und so wird es ihr auch bei den künftigen Flohmärkten nicht schwer fallen, frühzeitig aufzustehen und sich auf den Weg zu machen.