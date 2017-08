Abschiebung : Gut integriert – trotzdem droht Ausreise

vergrößern 1 von 2 Foto: Möller 1 von 2

„Ich habe hier viele Freunde gefunden. Wenn wir weg müssen glaube ich nicht, dass wir Kontakt halten können.“ Die 13-jährige Mikena klingt gefasst – obwohl sie zusammen mit ihrer Familie voraussichtlich bald aus Krempe abgeschoben wird. Zurück in den Kosovo. Der Asylantrag der Familie Jashari ist abgelehnt, letzte Hoffnung ist die Härtefall-Kommission in Kiel. Aber auch von dort kommen keine positiven Signale. Gerd Kilbienski (76), der die Jasharis seit Anfang 2015 in Krempe betreut, kann das nicht verstehen. Ihm ist klar, dass die Familie eigentlich kein Bleiberecht hat. Aber durch die lange Verfahrensdauer haben sich vor allem die beiden Mädchen so gut integriert und eingelebt, dass eine Abschiebung ein Trauma für die Kinder bedeuten würde. „Deshalb ist dies sehr wohl ein Härtefall.“

Mikena und ihre jüngere Schwester Nejla haben hier Freunde gefunden, glänzen in der Schule mit überdurchschnittlichen Noten. Die deutsche Sprache beherrschen beide akzentfrei, „untereinander sprechen wir nur Deutsch“, sagt Mikena. Die 13-jährige, die auch für die Stadt schon gedolmetscht hat, besucht das Detlefsengymnasium in Glückstadt, Nejla wechselt nach Abschluss der Grundschule auch dorthin. Für die Zehnjährige wäre eine Rückkehr besonders schwierig. „In Albanien hat sie nur die erste Klasse besucht, deshalb kann sie die Sprache nicht mehr richtig“, sagt Ymrane Jashari (35). Wie fast immer übersetzt Tochter Mikena für ihre Eltern. Das Ehepaar hat zwar Sprachkurse besucht und spricht etwas Deutsch, aber bei längeren Unterhaltungen ist es auf die Übersetzungshilfe der Tochter angewiesen. Naser Jashari (37) hatte im Kosovo ein kleines Frisörgeschäft, wollte für seine Kinder aber eine bessere Ausbildung. „Das Geld für eine gute Schule hätte ich nicht aufbringen können“, sagt er. Die weit verbreitete Korruption und Bestechlichkeit im Amt seien weitere Gründe gewesen, den Kosovo zu verlassen. In Krempe wollte er gern arbeiten und hatte auch eine Stelle bei einem Frisör in Aussicht. Doch eine Arbeitserlaubnis erhielt er als Asylsuchender nicht. Ebenso erging es seiner Frau, die in einer Pflegeeinrichtung deshalb eine Absage bekam.

„Es würde mir in der Seele weh tun, wenn die Familie zurück müsste“, sagt Gerd Kilbienski. Da Personen aus dem Kosovo grundsätzlich kein Bleiberecht hätten, hätte die Familie unmittelbar nach der Einreise zurückgeschickt werden müssen, sagt er. Das sei nicht geschehen, die Familie wurde stattdessen geduldet und finanziell unterstützt und hätte sich um Umfeld sozial integriert.

Als die Ablehnung des Asylantrags kam, hat der Kremper im Januar die Härtefall-Kommission des Landes angerufen, die aus „dringenden oder persönlichen Gründen“ das Aufenthaltsrecht verlängern könnte.

Im August kam die Antwort aus der Geschäftsstelle der Härtefall-Kommission. Diese beurteilt die Fälle im Vorwege und legt sie dann der Kommission vor. Fazit des Schreibens: Das Ansinnen auf Verlängerung müsse wegen „offensichtlich fehlender Erfolgaussichten“ abgelehnt werden. Integrationsbemühungen könnten nur dann härtefallbegründend gewertet werden, wenn die Betroffenen mindestens fünf Jahre in Deutschland lebten. Endgültig entscheidet die Kommission Ende September. Gerd Kilbienski kritisiert, dass die Geschäftsstelle Entscheidungen vorweg nimmt und die Familie nicht einmal mehr gehört werden soll. Folgt die Kommission der Einschätzung ihrer Geschäftsstelle, muss die Familie ausreisen – oder wird abgeschoben.