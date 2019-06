Kinderhaus Blauer Elefant in Itzehoe : Gut betreut in den Ferien

Kinderhaus des Kinderschutzbundes bietet Betreuung für 6- bis 14-Jährige in den Sommerferien an.

von Andreas Olbertz

24. Juni 2019, 14:38 Uhr

Itzehoe | Wer hat schon während der Hauptsaison sechs Wochen Urlaub – für Familien mit kleinen Kindern kann das schnell zum großen Problem werden. „Wenn die Eltern ihren Urlaub aufsplitten müssen“, so Leiterin Susanne Heinecker, „kann es mit Familienzeit und gemeinsamer Reise schwierig werden.“ Deshalb bietet das Kinderhaus Blauer Elefant seit vielen Jahren eine Ferienbetreuung an, die aus dem Hortangebot der Einrichtung hervorgeht. Eigentlich ist das Kinderhaus in den Sommerferien geschlossen, doch für die Betreuung wird geöffnet.

Das Angebot des Kinderhauses grenzt sich deutlich vom Ferienspaß-Programm der Stadt ab. Bei der Ferienbetreuung geht es nicht darum, sich einzelne, interessante „Programmpunkte“ herauszupicken. Masken basteln, Lagerfeuer mit Stockbrotbacken, kochen, oder Kinderrechte diskutieren hat das Kinderhaus beispielsweise im Angebot. Trotzdem betont Susanne Heinecker: „Wir würden es schon gut finden, wenn wochenweise gebucht würde.“

Die Ferienbetreuung beginnt morgens um 7 Uhr und geht bis nachmittags 16.30 Uhr. „Im Notfall sogar bis 17 Uhr“, so Heinecker. Bislang sind besonders für die ersten beiden Ferienwochen noch etliche Plätze für 6- bis 14-Jährige frei. Die Teilnahme an der Ferienbetreuung ist gebührenfrei, das Kinderhaus erwartet aber eine angemessene Spende der Eltern. „Das ist zwar nicht kostendeckend, aber wir bekommen einen Zuschuss vom Kreis“, läutert Heinecker.





>Anmeldung zusammen mit dem Kind im Kinderhaus. Infos unter 04821 / 3731.