Corona-Krise : Gunther Stange dank Rückholaktion aus Guatemala zurück

Gunther Stange aus Münsterdorf arbeitete in einem Entwicklungshilfeprojekt in Guatemala bis zur Corona-Krise. Seine Heimreise war kompliziert.

von Tanja Zukowski

05. April 2020, 13:38 Uhr

Münsterdorf | Auch Gunther Stange (77) aus Münsterdorf saß wegen der Corona-Krise im Ausland fest (wir berichteten). Seit Februar arbeitete der pensionierte Meierist in einem Entwicklungshilfeprojekt in Guatemala, optimierte in zwei Rinder- und Ziegenfarmen die Milch- und Käseproduktion.

Luftraum gesperrt

Am 22. März wollte er wegen Corona seinen Rückflug antreten, doch der Luftraum wurde komplett gesperrt. Jetzt ist er wohlbehalten zu seiner Frau Birgitta nach Münsterdorf zurückgekehrt – möglich machte dies die Rückholaktion der Bundesregierung von Deutschen im Ausland.

In Quarantäne

Stange meldete sich sofort nach seiner Rückkehr beim Gesundheitsamt, trat die obligatorische zweiwöchige häusliche Quarantäne an. Die Nachbarn winken, wenn sie ihn im Garten sehen, rufen ihm aus sicherer Entfernung gute Wünsche zu.