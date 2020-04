Gummiband – das neue Klopapier

Zubehör für Schutzmasken heiß begehrt, Ansturm bei den Anbietern

Itzehoe | „Ausverkauft.“ Wie oft sagt Martin Schuh das Wort wohl an diesem Wochenmarkt-Tag in Itzehoe? So viele Kunden des Kurzwarenhändlers aus Glückstadt wollen Gummiband für Gesichtsmasken. Immerhin, breites Band hat er noch. Aber die Nachfrage ist kaum zu befriedigen.

„Gummiband ist das neue Toilettenpapier.“ So bringt Michael Hein die Lage auf den Punkt. Neun von zehn Kunden bei Kreativ Plus hätten diesen Wunsch. Er kann erfüllt werden – noch. Täglich kontrolliert der Inhaber die Bestände und forscht nach Möglichkeiten, Gummiband zu bestellen. Die Marktgesetze scheinen bestens zu funktionieren: Jedes Mal steige der Preis um 20 bis 25 Prozent, „während wir die Preise noch nicht erhöht haben“. Ebenso hält es Schuh, der sich freut, dass gerade wieder Ware angekommen ist: „Die Lieferdienste kommen nicht hinterher.“

Ein Sprung in die Feldschmiede: Vor dem Nähmaschinen-Studio Creative steht eine lange Schlange. Die Kunden seien geduldig, sagt Marieta Strauch. Alle wollen Gummiband, doch im Laden sieht es sehr schlecht aus: „Es ist absolut nichts mehr zu bekommen“, sagt Strauch. „Ganz Deutschland will auf einmal Masken nähen.“ Sie empfiehlt als Ausweichlösung breites Band: In der Mitte durchgeschnitten halte es auch eine Weile. Oder Streifen aus Jersey-Stoff.

Bei Stoffen macht sie dieselbe Erfahrung wie Michael Hein: Einfarbige Baumwolle in Schwarz, Weiß, Grau oder Blau ist nicht zu kriegen. Aber gegen eine ausgefallenere Variante sei nichts einzuwenden, findet Strauch: „Es darf auch witzig sein.“

Nicht lustig waren die vergangenen Wochen mit geschlossenen Läden: „Das Jahr ist ruiniert“, sagt Hein. Die Verluste seien auch nicht aufzufangen mit dem aktuellen Ansturm auf Masken-Zubehör. Den gilt es zu kanalisieren: Hein hat die Abgabe begrenzt auf 20 Meter Gummiband pro Kunde, für eine Maske würden 40 Zentimeter benötigt. Manche hätten ganze Rollen haben wollen. 180 Meter Band waren einmal darauf, nun werde es weniger bei mindestens gleichen Preisen – der bekannte Trick.

Hamsterkäufe macht auch Schuh nicht mit: „Ich verkaufe lieber an meine Kunden als an einen einzigen“, sagt der Glückstädter. Dann kommt eine Kundin, die – ganz coronafrei – den Reißverschluss ihrer Jacke reparieren lassen will. Wenige Sekunden später hat Schuh das erledigt: „Wenn als so schnell heil zu machen ginge wie Jacken, wäre es schön. Wenn ich Corona heil machen könnte....“