Schräge Musik in schenefeld : Guggenmusikfreunde suchen Mitstreiter

Mehr als 30 Musikbegeisterte haben sich 2016 zu den „Guggenmusikfreunde Schenefeld“ zusammengeschlossen – weitere Mitspieler werden gesucht.

06. Januar 2020, 14:32 Uhr

Schenefeld | Ihre Musik ist schräg – aber mitreißend. Blasmusik, die einst nur im alemannischen Raum und meist zur Fastnacht gespielt wurde, hat längst die Grenzen Süddeutschlands und der Schweiz verlassen und erklingt seit mittlerweile drei Jahren auch in Schenefeld. Mehr als 30 Musikbegeisterte haben sich 2016 zu den „Guggenmusikfreunde Schenefeld“ zusammengeschlossen – verrückte Holsteiner im Alter von 12 bis 62 Jahren, wie der Gründer des Ensembles, Erwin Manteufel, beschreibt. Und der muss es wissen. Brachte er die stark rhythmische und absichtlich falsch gespielte Blasmusik doch aus seiner baden-württembergische Heimat mit.

Und wie beschreibt man Guggenmusik? Laute und absichtlich schräg gespielte Töne, die dennoch die Melodie erkennen lassen. Schließlich zählen keine Noten, es geht nach Gefühl. „Wir haben sogar einige in unseren Reihen, die noch nie ein Instrument gespielt haben“, sagt der Schenefelder und fügt hinzu, dass mit ein bisschen Rhythmusgefühl das Schlagwerk am einfachsten zu erlernen sei. Dennoch seien Vorkenntnisse von Vorteil, aber kein Muss. „Instrumente werden gestellt, sofern der Verein dazu in der Lage ist“, sagt der 53-Jährige.

Bei der Auswahl des Repertoires gibt es kaum eine Grenze. Von den Toten Hosen oder AC/DC über Tina Turner bis hin zu Peter Alexander und Helene Fischer – auf den Blechblasinstrumenten wird alles gespielt. „Da die Guggenmusik meist draußen, aber immer in Bewegung stattfindet, müssen die Instrumente möglichst leicht und handlich sein“, erklärt Manteufel. Letztes Jahr konnte durch Sponsoren ein Sousafon angeschafft werden. „Das ist leichter zu tragen als die verwandte Tuba.“

Jetzt suchen die Musiker noch weitere Blechbläser, die Lust haben, in einer „schrägen Truppe“ mitzuspielen. Interessierte können unverbindlich zum wöchentlichen Übungsabend donnerstags von 19 bis 21 Uhr in der Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule erscheinen. „Ist die Mensa besetzt, wird bei mir zu Hause in der Bergstraße 8 geprobt“, sagt Manteufel.



> Weitere Informationen erteilt der Vorsitzende unter 04892/890822 oder per E-Mail: guggenmusikfreunde-schenefeld@t-online.de