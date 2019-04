200. Geburtstag von Heides Dichter Klaus Groth : Günther feiert Groth – mit 150 geladenen Gästen

Zum Festakt zum 200. Geburtstag des Heider Heimatdichters kam der Ministerpräsident.

von Ulrich Seehausen

25. April 2019, 18:47 Uhr

HEIDE | Prominente Gäste kamen. Ministerpräsident Daniel Günther, Landtagspräsident Klaus Schlie und viele weitere. Mehr als 150 Gäste haben im Stadttheater den Festakt zum 200. Geburtstag Klaus Groths begangen. Der feierliche Abend, durch die Klaus-Groth-Gesellschaft ausgerichtet, war Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die das Lebenswerk des weit über Heide hinaus bekannten Heimatdichters würdigen.

Sein Werk hat große Strahlkraft über Schleswig-Holstein hinaus. Ministerpräsident Daniel Günther

Man mag es kaum glauben, aber auch 200 Jahre, nachdem Groth in dem bürgerlichen Stadtteil Lüttenheid zur Welt kam, ist das Gedenken groß. Und so ehrten zahlreiche Redner dessen Bedeutung für die nieder- und hochdeutsche Literatur. Ministerpräsident Daniel Günther stellte Heides berühmtesten Sohn in das Zentrum des literarischen Dreigestirns der Westküste, das Groth gemeinsam mit Theodor Storm und Friedrich Hebbel darstellte.

Kämpfer für Plattdeutsch

„Sein Werk hat große Strahlkraft über Schleswig-Holstein hinaus“, meinte der Regierungschef. „Klaus Groth hat der Welt gezeigt, dass sich mit Niederdeutsch genauso viel ausdrücken lässt wie mit Hochdeutsch.“ Schon zu Lebzeiten sei Klaus Groth einer der meistporträtierten Deutschen des 19. Jahrhunderts gewesen.

Groth habe sich auch dafür eingesetzt, dass in den Schulen wieder mehr Plattdeutsch gesprochen wurde. „Damit war er seiner Zeit voraus. Erst seit wenigen Jahrzehnten knüpfen wir wieder daran an“, erklärte Günther.

Kein heimatverliebter Romantiker

Die 1852 erschienene Sammlung „Quickborn“, ein Band mit niederdeutschen Gedichten, habe die Menschen berührt, führte Landtagspräsident Klaus Schlie aus. „Groth empfand sich stets als Teil der plattdeutschen Welt. Er war dabei kein heimatverliebter Romantiker, keiner, die seine Zeit unkritisch sah und eine heile Welt herbeischrieb. Seine Gedichte schildern das Leben aus allen Perspektiven.“

Anerkennung erst in späteren Jahren

Klaus Groth kam erst in späten Jahren zu größerer Anerkennung als Dichter, er hatte Zeit seines Lebens mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und kannte auch die Nöte und Sorgen beruflicher Perspektivlosigkeit. 1912 kaufte die Stadt Heide Groths Geburtshaus und pflegt seitdem die Stätte des 1899 in Kiel verstorbenen Schriftstellers. Das denkmalgeschützte Gebäude ist Bestandteil der Museumsinsel und es dokumentiert ausführlich das Schaffen des Ehrenbürgers. Auf Lüttenheid selbst steht ein großer Gedenkstein, an dem die Heider Eggen in jedem Jahr einen Kranz niederlegen.