Vorlesetag in Wilster : Gruselspaß in der Schulbücherei der Wolfgang-Ratke-Schule

In der Kita Schwalbennest, im Seniorenwohnheim und in den Wilsteraner Schulen wurden Geschichten über Katzen, Geister und Vampire vorgelesen.

17. November 2019, 16:19 Uhr

Wilster | Wilster liest: In der Kindertagesstätte Schwalbennest, im Seniorenwohnheim und und in den Schulen war Vorlesen angesagt.

Das „Tagebuch einer Killerkatze“ stellte Büchereileiterin Karin Labendowicz in der Gemeinschaftsschule vor und sorgte damit bei den Fünftklässlern ebenso wie bei Lehrern für viel Vergnügen beim Zuhören.

Spinnen und Geister an der Decke

In der Wolfgang-Ratke-Schule erlebten die Grundschüler Gruselspaß in der Schulbücherei. Organisiert von ehrenamtlichen Helferinnen, war der Raum dem Thema entsprechend toll geschmückt – Spinnen und Geister hingen von der verdunkelten Decke.

Vampirgeschichten

Jana Winter und Kathrin Thumann lasen den Kindern klassenstufenweise altersgerechte Geister- und Vampirgeschichten vor, die auch so manches Mal für Lacher sorgten.

Basteln und schminken

Im Anschluss an die Kurzgeschichte durften die Kinder kleine Geister basteln, sich schminken oder in die Fühlboxen greifen – und sich dabei erschrecken lassen. Einen großen Dank richtete das Lehrerkollegium an Martina Rohwedder, Elke Thumann, Daniela Köpsel, Lena Schulz, Melanie Pott, Tina Drzonek, Jana Winter und Kathrin Thumann für die gelungene Gestaltung dieses Vormittags.