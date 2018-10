Markttreff St. Margarethen : Grundversorgung im Dorf

Auch dank tatkräftiger Unterstützung durch die Gemeinde gibt es in St. Margarethen noch eine Einkaufsmöglichkeit: den Markttreff.

18. Oktober 2018

Viele Gemeinden in der Wilstermarsch stehen seit Jahren vor der Frage, wie sie die Grundversorgung ihrer Bewohner mit Lebensmitteln weiterhin gewährleisten können. So auch St. Margarethen, dessen nächster Supermarkt rund acht Kilometer entfernt läge, hätte die Gemeindevertretung nicht bereits im Jahr 2000 nach einer Lösung des Problems gesucht. Ihr örtlicher Supermarkt besteht jetzt seit 2005 und wurde vor zwei Jahren umfangreich modernisiert. Mit Karin Mehlert erhielt er eine neue Leitung. Seither bietet der Markt an der B 431 alles, was man zum täglichen Leben benötigt – und ein bisschen mehr.

Alles wirkt so, wie der Kunde es aus den Supermärkten von Wilster, Brunsbüttel oder Glückstadt kennt. Zwei feste Mitarbeiter und zwei Aushilfen sorgen dafür, dass die Regale voll sind, alles an seinem Platz ist, die verspiegelte Obstabteilung einwandfrei bestückt und in der Getränkeecke die Kisten ordnungsgemäß gestapelt wurden. Es gibt eine Nonfood-Abteilung, ein Kühlregal für Molkereiwaren, eine Süßwarenabteilung, Bücher und vieles andere mehr.

Morgens um 5.30 Uhr öffnet Karin Mehlert die Türen und bleibt nicht selten, bis ihr Markttreff um 18 Uhr wieder schließt. Die Arbeit ist dann aber noch nicht erledigt. Es müssen noch Bestellungen für die nächsten Tage gemacht und die Kasse abgerechnet werden. Wer einen kleinen Supermarkt betreibt, achtet nicht auf die Stunden. „Ich bin gerne mit Menschen zusammen“, erklärt Mehlert einen ihrer Gründe, warum sie den Markttreff betreibt.

Sie bietet ihren Kunden zwei Mal wöchentlich einen kostenlosen Lieferservice an, denn sie weiß, dass viele Anwohner entweder Senioren sind oder berufstätig. „Wer einen Job hat, schafft es nicht, bis um sechs im Laden zu sein“, erklärt Mehlert. Ihre Kunden schätzen besonders den schicken Backtresen im Eingangsbereich und den Blumentresen gegenüber, den ihre Tochter Nicole betreibt. Dass jeden Donnerstagvormittag beim Markttreff ein mobiler Frischwustwagen vor der Tür steht, rundet das Angebot in St. Margarethen genauso ab, wie ein Lottostand und künftig eine Postannahmestelle. Briefmarken kann man schon jetzt bekommen.

Mit 220 Quadratmetern zählt der Markttreff in St. Margarethen zu den größeren seiner Art, jedoch wäre er als klassischer Supermarkt noch immer zu klein, um marktübliche Gewinne abzuwerfen. Zum Netzwerk der Markttreffs zählen derzeit rund 45 kleine Supermärkte in Schleswig-Holstein, deren Konzepte von ehrenamtlichem Engagement bis hin zur kostendeckenden Betriebsführung mit Gewinnabsicht gehen. Dabei ziehen alle am gleichen Strang. Man sei keine Konkurrenz untereinander, im Gegenteil. Als im Sommer ein akuter Mangel an Getränken, vor allem „Kiezmische“ (Bier) bestand, haben die Markttreffs sich beispielsweise untereinander geholfen. Dennoch ist es nicht leicht, als Markttreff schwarze Zahlen zu schreiben. Das wissen auch die großen Supermarktketten, die immer mehr auf gigantische Flächen, von bis zu 11 000 Quadratmetern pro Filiale setzen, was erheblich größer ist als ein Fußballfeld.

Seit der Friseur weg ist und so manch anderes Geschäft im Dorf aufgab, wird die Bedeutung des Markttreffs als Mittelpunkt des dörflichen Lebens immer deutlicher. Da sitzt man dann vor seinem Markttreff bei gutem Wetter unterm Sonnenschirm, trinkt einen Kaffee und isst ein Brötchen, während ein wenig geklönt wird. In der letzten Zeit zählen auch viele Monteure und Radfahrer zu den Kunden des Marktes. Berufstätige sind noch eher selten, und das trotz des guten Service. „Wir sind noch immer ein Vergessladen“, lacht Mehlert. „Hier wird eingekauft, was man in der Stadt vergessen hat.“ Das aber ist der Hauptgrund, warum sich diese kleinen Läden auf Dauer nur schwer halten können, insbesondere, wenn in der Ferienzeit der Umsatz um bis zu 15 Prozent einbricht.

„Von Zigaretten und Getränken allein ist so ein Laden nicht zu betreiben“, weiß auch Karl-Heinz Schwarz, der als Politiker die Anfänge des Markttreffs miterlebt hat. „Wir können unser Dorfleben nur erhalten, wenn wir investieren“, sagt er und mahnt: „Wenn etwas erst einmal wegbricht, fängt das Sterben an.“ Seiner Ansicht nach müsse man bereit sein, alle acht bis zehn Jahre neu zu investieren, um die Grundversorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können. Karin Mehlert sieht das ebenso. Und sie ist optimistisch, was die Zukunft angeht. „Solange es mir Spaß macht, bleibe ich hier.“