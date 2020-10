Bauland : Grundstücke werden nach einer Punkteregel vergeben

Gemeinde Hohenlockstedt legt Kriterien für die Vergabe von Bauland fest.

von Joachim Möller

25. Oktober 2020, 13:48 Uhr

Hohenlockstedt | Die Ernst-Voß-Kolonie in Hohenlockstedt wird bebaut, im Dezember will die Gemeinde den entsprechenden Satzungsbeschluss fassen. Die Ausweisung von weiteren Bauland soll folgen. Bis 2030 sollen insgesamt 200 Wohneinheiten entstehen (wir berichteten).

Doch wer bekommt die Grundstücke? Die Gemeindevertretung hat dafür während ihrer jüngsten Sitzung einen Kriterienkatalog aufgestellt, der künftig bei der Vergabe von Wohnbaugrundstücken gelten soll.

„Wir betreten damit Neuland“, betonte Dieter Thara (BfH), Vorsitzender des Personal- und Koordinierungsausschuss. Ziel sei es gewesen, die Vergabe „transparent und nachvollziehbar“ zu gestalten.

Zum Start der Vermarktung eines Gebietes steht immer eine Informationsveranstaltung, in der die Gemeinde Bebauungsplan und Vergabekriterien erläutert und den Kaufpreise bekannt gibt. Erst dann können Interessierte ihre Bewerbung für Grundstücke bei der Gemeinde abgeben. Darin enthalten sein müssen unter anderem zahlreiche Angaben, die dann mit Punkten bewertet werden. Wer zum Beispiel seinen Wohnsitz in Hohenlockstedt hat, erhält fünf Punkte, wer dort seinen Arbeitsplatz hat einen Punkt. Je Kind gibt es fünf Punkte, wer verheiratet oder in einer Partnerschaft ist, erhält drei Punkte. Mit fünf bis zehn Punkten benotet werden Haushalte, in denen Menschen mit Behinderungen wohnen. Gefördert mit fünf Punkten wird auch das ehrenamtliche Engagement in Feuerwehr, Selbstverwaltung oder in einem Verein oder Verband.

Der Bewerber mit der höchsten Punktzahl kann dann sein Lieblingsgrundstück kaufen. Haben mehrere Interessenten die gleiche Punktzahl entscheidet das Los.