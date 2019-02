Grundschulen und Waldkitas bleiben gelassen

von Anna Krohn

04. Februar 2019, 07:56 Uhr

In den Grundschulen im Kreis Steinburg ist der Wolf kein Thema: Er sorgt weder für Gesprächsstoff, noch wird er im Unterricht verstärkt inhaltlich behandelt. Das hat eine Anfrage unserer Zeitung ergeben. „Der Wolf ist weder bei den Kindern noch bei den Eltern unserer Schule ein Thema“, oder: „Obwohl wir Kinder aus den betroffenen Moordörfern haben, kam das Thema aktuell nicht auf“, teilten zwei Schulen mit. Eine Schulleiterin aber sagte: „In einem Waldprojekt am Nachmittag kam das Thema ,Wölfe in der Umgebung’ zur Sprache, da die Väter zweier Kinder Landwirte sind und direkt betroffen waren.“



Normaler Alltag in den Waldkindergärten







„Es gibt überhaupt keine Panik“





Zwei Waldkindergärten gibt es im Kreis Steinburg – wie ist hier die Lage? „Im Herbst war der Wolf hier mal Thema, zwischen den Eltern und uns – weil einige Kinder doch Angst hatten, nachdem sie mitbekommen haben, dass es in der Region wohl einen Wolf gibt“, sagt Michaela Buchmann-Koch, Gruppenleiterin des Johanniter-Waldkindergartens in Itzehoe. Derzeit sei der Wolf jedoch gar kein Thema, weshalb keinerlei Schutzmaßnahmen ergriffen würden. „Wir haben auch mit dem Förster gesprochen, der sagte, wir müssten uns keine Sorgen machen.“Ähnlich die Stimmung bei den „Waldwühlmäusen“ in Kellinghusen: „Der Wolf ist im Waldkindergarten in keiner Weise Thema – seitens der Eltern nicht und bei den Kindern nicht“, teilt Tanja Korn vom Trägerverein „Verein für Gemeindepflege Kellinghusen“ mit. „Es gibt überhaupt keine Panik.“