Schulen in ITzehoe : Grundschulen ohne Chefs

Nachwuchssorgen auf den Leitungsposten: Drei von fünf Grundschulen brauchen zunächst eine kommissarische Leitung.

Itzehoe | Auf in den Ruhestand – gleich an drei der fünf Grundschulen der Stadt sind vor den Ferien die Leiterinnen verabschiedet worden. Was die Nachfolge angeht, sieht es überall gleich aus: Es gibt keine. So geht es an den Grundschulen Sude-West, Wellenkamp und Fehrs-Schule zunächst einmal mit kommissarischer Leitung weiter.

In Sude-West war Rektorin Gudrun Kullik schon zum Halbjahresende im Januar gegangen. Ihre Stellvertreterin Astrid Voß hatte kommissarisch übernommen, aber auch sie ist nun nicht mehr da. An der Grundschule Wellenkamp hat sich Waltraud Arbeiter verabschiedet ebenso wie Kerit Christensen-Schultz-Collet an der Fehrs-Schule. „Die Stellen an allen drei Schulen sind mehrfach ausgeschrieben worden“, sagt Schulrat Odert Schwarz.

In Sude-West habe es eine „Bewerberlage“ gegeben, formuliert er vorsichtig, doch sie sei nicht erfolgreich gewesen. Nach der nunmehr dritten Ausschreibung sieht es besser aus: „Es gibt eine Bewerberlage, die Erfolg versprechend zu sein scheint.“ Die Entscheidung darüber, ob ein Bewerber oder mehrere zur Wahl gestellt werden, liegt beim Kieler Bildungsministerium, als eine Grundlage dienen dabei dienstliche Beurteilungen. Bei grünem Licht aus Kiel kann die Stadt als Schulträger den Schulleiterwahlausschuss einberufen. „Für Sude-West bin ich ganz optimistisch, dass eine Besetzung erfolgen kann“, sagt der Schulrat.

Aber im Moment auch nur dort: „Für die beiden anderen Schulen gab es keine Bewerbungen.“ Für Wellenkamp liege nach der dritten Ausschreibung zumindest eine Interessenbekundung vor, für die Fehrs-Schule nicht einmal das vor der dritten Ausschreibung, die jetzt anläuft.

Besetzt werden die Rektorenposten in der Regel zum 1. August oder zum 1. Februar, also mit Beginn des Schul- oder Halbjahres. Bei einer internen Bewerbung könne es auch anders laufen, so Schwarz. Für die Übergangszeit ist jedenfalls vorgesorgt: „An allen drei Schulen habe ich kommissarische Schulleitungen beauftragt.“ Diese Aufgabe übernehmen in Sude-West Karen Knapp mit Vertreterin Jennifer Brockmann, in Wellenkamp Marthe Voigt mit Vertreterin Anna Elisabeth Lake und an der Fehrs-Schule Imme Grübmeyer mit Vertreterin Renate Krishan.