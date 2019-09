Schaden an Wasserleitung : Grundschule Kellinghusen: Unterricht am Montag fällt aus

Der Schaden wird am Montag noch nicht repariert sein.

von Ralf Pöschus

08. September 2019, 15:03 Uhr

Kellinghusen | Bei Arbeiten an den Wasserleitungen in der Kellinghusener Grundschule ist ein Schaden entstanden, der am Montag noch nicht repariert sein wird. Bürgermeister Axel Pietsch teilt daher mit, dass der Unterricht für die Kellinghusener Grundschüler ausfallen muss.