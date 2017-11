Wilster : Grünes Licht für intelligente Ampel

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von Volker Mehmel

erstellt am 22.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Jahrelang wurde gefordert und verhandelt, wochenlang gab es eine Testphase mit einer Baustellenampel, jetzt gibt es endgültig grünes Licht für die Installation einer intelligenten Lichtzeichenanlage in der Rathausstraße. Damit soll der Schwerlastverkehr – insbesondere größere Lastzüge und überbreite landwirtschaftliche Gespanne – auf eine noch vertretbare Belastung für die Anwohner reduziert werden. Wie jetzt im städtischen Hauptausschuss mitgeteilt wurde, will das Land – wie von der Stadt zur Bedingung gemacht – die kompletten Einbaukosten übernehmen.

Ausschuss-Vorsitzender Mark Dethlefs (CDU) spricht von einer „sehr innovativen Anlage“. Im Unterschied zur improvisierten Testampel soll sie nur dann automatisch anspringen, wenn von Sensoren das Herannahen eines Fahrzeugs mit Überbreite signalisiert wird. Dann springt die Ampel in beiden Fahrtrichtungen erst für alle auf rot und lässt dann in einer Richtung das große Fahrzeug passieren. Anschließend gibt es wieder freie Fahrt. Dethlefs erhofft sich gemeinsam mit allen Anliegern eine spürbare Entspannung der Verkehrssituation in der extrem engen Rathausstraße. Er weiß aber auch: „Erschütterungen werden dadurch auch künftig nicht zu vermeiden sein.“

Laut Landesbetrieb Straßenbau soll die neue Ampelanlage jetzt umgehend ausgeschrieben werden. Auf den Einbau hofft die Stadt Wilster rechtzeitig zum Beginn der nächsten Erntezeit. Bis dahin muss allerdings auch noch die an allen Vorgesprächen beteiligte Verkehrsaufsicht des Kreises ihre Hausaufgaben machen. So hatte sich in der Testphase gezeigt, dass durch den Rückstau bei Ampelbetrieb der Abbiegeverkehr in die Blumenstraße und auch in Op de Göten zeitweise blockiert ist. Auch müssten im Straßenbereich einige Halteverbote eingerichtet werden.

Das größte Problem ist aber: Zahlreiche Autofahrer weichen vor Erreichen der Ampel über Allee, Bischofer Deich und Johann-Meyer-Straße aus. Zeitweise, so Dethlefs, hatten sich die Anwohner mit ihren Fahrzeugen dort schon so positioniert, dass ein Durchkommen erschwert wurde. „Es kann natürlich nicht sein, dass Anwohner wegen zunehmenden Verkehrs zu Selbstschutzmaßnahmen greifen.“ Die Stadt erwarte daher entsprechende verkehrsrechtliche Regelungen.

Wie die aussehen könnten, bleibt offen. Theoretisch sind die Straßenzüge für Verkehr jeglicher Art frei. Einzig ein Tempolimit ist dort eingerichtet. Zuletzt war die Zahl 30 sogar auf die Fahrbahn gepinselt worden, damit mehr Autofahrer sich daran auch halten. Angedacht wurde auch bereits, die Brücke über die Wilster Au mit einer Gewichtsbeschränkung zu versehen, um zumindest den Schwerlastverkehr von der Ausweichstrecke fernzuhalten. Dethlefs betonte daher noch einmal den Gesprächsbedarf: „Wir brauchen von der Verkehrsaufsicht eine Klärung der Verkehrssituation.“ Nach Einschätzung von SPD-Ratsherr Helmut Jacobs neigen allerdings vorwiegend Auswärtige zu einem Ausweichmanöver. Ortskundige hätten nämlich schnell festgestellt, dass sie so auch nicht viel schneller durch die Stadt kommen.

Wie sehr sich Verkehrsteilnehmer an veränderte Bedingungen und Situationen anpassen können, wurde übrigens während der Testphase deutlich. Weil die Rathausstraße per Ampelregelung zur Einbahnstraße umfunktioniert wurde, beobachteten Anlieger denn auch prompt, dass hier zum Teil deutlich schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer gefahren wurde. Nach dem Wegfall der Testampel rollte der Verkehr wieder spürbar langsamer. Dethlefs äußerte denn auch die Erwartung, dass in der Straße auch künftig Messkontrollen stattfinden. „Wir haben in Deutschland doch die Möglichkeit, das im Foto gut darzustellen“, umschreibt Dethlefs die bei Autofahrern wenig beliebten Bilder, die per Post als Ordnungswidrigkeit oder sogar Bußgeldbescheid ins Haus flattern. Tatsächlich wird in der Rathausstraße auch weiterhin regelmäßig die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen, zuletzt erst vorgestern wieder.

Der Hauptausschuss stellte für die intelligente Ampel jetzt jedenfalls alle Weichen auf grün. „Das kann für uns etwas Gutes werden“, hofft Mark Dethlefs. Wichtig war ihm allerdings auch, dass die Stadt von allen denkbaren Folgekosten hinsichtlich der sensiblen und eventuell auch teuer zu wartenden Technik verschont bleibt. Weil es sich um eine Landesstraße handelt, soll auch hier das Land zuständig sein. „Und die Anwohner werden das beobachten und sich schon melden, wenn etwas nicht funktioniert“, verspricht SPD-Ratsherr Horst Langer als direkt Betroffener.