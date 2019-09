Energie aus Brunsbüttel : Grüner Wasserstoff als Alternative

Beim Ortstermin informierte sich die Landwirtschaftskammer bei Wind2Gas in Brunsbüttel – und war beeindruckt.

von Ralf Pöschus

15. September 2019, 12:33 Uhr

Brunsbüttel | Grüner Strom, erzeugt aus Windkraft oder Photovoltaik – für viele Landwirte ist das ein wichtiges Zubrot. Nur, allzu oft wird der abgeregelt, kann wegen fehlender Kapazitäten nicht ins Stromnetz eingespeist werden. Eine Entschädigung für den Wegwerfstrom bekommen die Bauern zwar, wie alle anderen Betreiber solcher Anlagen, aber es gibt eine sinnvollere Verwendung. Seit August zeigt das von Dithmarscher Windmüllern gegründete Unternehmen Wind2Gas, wie sich ungenutzte Strom-Mengen in Wasserstoff umwandeln lasse. Anlass genug für die schleswig-holsteinische Landwirtschaftskammer, den Betrieb samt Wasserstofftankstelle im Brunsbütteler Chemcoast Park einen Informationsbesuch abzustatten.

„Die Landwirtschaftskammer spricht sich für eine Wasserstofferzeugung aus, zumal wenn dieser aus überschüssigem Strom komm“, erklärte Kammer-Präsidentin Ute Volquardsen. Alternative Konzepte seien hilfreich, wenn die Abregelung drohe. Dies, erinnerte Volquardsen, habe allein im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein dazu geführt, dass 2,5 Milliarden Kilowattstunden Strom nicht genutzt werden konnten. Kosten für die Stromkunden im Land: 300 Millionen Euro, die über Netzentgelte erhoben wurden.

Hinzu komme, so Volquardsen, ab 2025 das Ende der EEG-Vergütung für Photovoltaikanlagen. Deren Strom sei dann unter betriebswirtschaftlichen Aspekten nicht mehr konkurrenzfähig. Volquardsen: „Die Wasserstofferzeugung auch aus Sonnenstrom könnte eine Lösung sein.“

Denkbar wäre es, die Anlage von Wind2Gas in deutlich kleinerer Version auch in landwirtschaftlichen Betrieben zu installieren. Allein: Es lohnt sich derzeit nicht wirklich. Das machte Geschäftsführer Tim Brandt gegenüber den Gästen deutlich. Denn als erstes müsse eine wesentliche Hürde beseitigt werden, sagte Brand mit Verweis auf die EEG-Umlage. Denn die muss auch Wind2Gas berappen, obwohl der Strom aus drei eigenen Windkraftanlagen mit insgesamt 15 Megawatt über eine eigene Leitung in die eigene Elektrolyseanlage transportiert wird. „Das ist Strom, der normalerweise nicht eingespeist wird und dadurch Null Cent wert ist.“

Hier müsse die Politik, die auf der anderen Seite mit Fördergeldern für solche Projekte wie das in Brunsbüttel nicht geize, nachbessern. Diese Situation hatte auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bei der Eröffnung der Anlage im August kritisiert. Nicht nur als zwischengespeicherte Energie sei Wasserstoff ideal, sondern auch als Treibstoff erklärte Brandt: „Wenn der Rahmen passt, können wir ideal Treibstoffe herstellen.“ Auch für die Landwirtschaft. In den Niederlanden werden bereits Traktoren mit Brennstoffzelle entwickelt.

Peter Levsen Johannsen, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer, konnte sich sogar eine Beteiligung von Landwirten an dem Pilotprojekt im Industriegebiet vorstellen und fragte: „Wo wollen Sie mit dem Unternehmen in zehn Jahren sein?“ Doch angesichts der derzeitigen Ausgangslage mochte Brandt lieber auf die Bremse treten: „Wir können nicht erwarten, dass sich das durchsetzt, aber wir haben natürlich die Hoffnung.“ Angesichts des Durchhaltevermögens der Macher von Wind2Gas blieb Johannsen nur ein bewunderndes: „Respekt!“