Bundestagswahl 2017 : Grüne Stimme für die Westküste

von Joachim Möller

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Über die Manipulationen mit Dieselfahrzeugen kann sich Ingrid Nestle trefflich aufregen. Erst werde absichtlich eine betrügerische Software in die Fahrzeuge eingebaut und dann gebe es außer einem Update für die Autofirmen keinerlei Konsequenzen. Und die Politik mache das Spiel mit. „Da läuft einiges schief.“ Die Politikerin will mithelfen, dass die Energiepolitik künftig wieder grüner wird. Im Wahlkreis 3 bewirbt sie sich um ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag.

„Schreiben Sie aber, dass wir vor allem die Zweitstimmen benötigen“, sagt die 39-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese braucht sie, um über die Landesliste der Grünen in den Bundestag einzuziehen. Ingrid Nestle steht dort auf Platz drei, der vor vier Jahren für einen Einzug gereicht hat, als die Grünen etwas mehr als 7,5 Prozent erreichten. Ob dieser Listenplatz diesmal ausreicht, hängt mit den Ergebnissen in den anderen Bundesländern zusammen. „Wie viel Prozent benötigt werden, ist nicht vorhersehbar.“ Ein Ergebnis der Grünen wie bei der jüngsten Landtagswahl (12,9 Prozent) würde allemal reichen.

Alternativen für Diesel- und Benzinfahrzeuge sieht Ingrid Nestle im Ausbau der Elektro-Auto-Flotte und des Schienenverkehrs. Darüber redet sie nicht nur, sondern lebt auch danach. „Ich habe keinen Führerschein und nie ein Auto besessen“, sagt sie. Unterwegs ist die vierköpfige Familie Nestle mit Bus und Bahn, auch für Wahlkampftermine nutzt sie den öffentlichen Personennahverkehr. Dieser müsse zwar weiter ausgebaut werden, sei aber im Kreis Steinburg gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Allerdings seien nicht alle Orte gleich gut zu erreichen, „hier profitiere ich dann davon, dass andere mich fahren“. Gut sei zum Beispiel die neue Schnellbus-Verbindung von Itzehoe nach Brunsbüttel, benötigt werde unter anderem noch ein Halb-Stunden-Takt nach Hamburg. Und der öffentliche Verkehr muss nach Ansicht von Ingrid Nestle bezahlbar für alle sein. Das sei Daseinsvorsorge und helfe dabei, auf das Autofahren zu verzichten.

Das Eintreten für eine saubere Umwelt durchzieht das Leben der 39-Jährigen. Schon während ihrer Schulzeit in Schwäbisch-Gmünd (Baden-Württemberg) war sie in der dortigen Naturschutzjugend aktiv, trat für den Atomausstieg, die Energiewende und den Klimaschutz ein. Das Engagement setzte sich in Schleswig-Holstein beim Studium (Energie- und Umweltmanagement mit dem Abschluss Wirtschaftsingenieurin in Flensburg) fort. Über Greenpeace landete sie letztlich bei den Grünen, „wo ich mich gut aufgehoben fühle“. Nach dem Studium blieb Nestle für Forschung, Lehre und Promotion noch fünf Jahre an der Flensburger Hochschule, danach bestimmte die Politik ihr Berufsleben. Als Nummer eins der Landesliste zog sie 2009 in den Bundestag ein. Auch dort stand die Umweltpolitik im Mittelpunkt, Ingrid Nestle war unter anderem Sprecherin für Energiewirtschaft. Auf Anfrage des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck wechselte sie 2012 als Staatssekretärin in sein Ministerium.

Dort hat sie an der Energiewende mitgearbeitet, doch diese sieht sie jetzt gefährdet. FDP und Teile der CDU wendeten sich gegen das Herzstück, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und „fahren es Stück für Stück zurück“. Das sei nicht die Grundlage, die „wir künftig brauchen“. Energieversorgung müsse endlich sauber und umweltfreundlich werden. Sie setze sich für erneuerbare Energien und Energieeffizienz ein, damit der Ausstieg aus Kohle und Atom gelingt.

Wichtig ist ihr auch, „Steuersümpfe auszutrocknen“ und Auswüchse wie bei Wahlen in den USA, wo nur gewählt werde, wer Geld habe und viel Werbung schalten könne, zu verhindern. „Jede Stimme muss gleich viel zählen, nicht der Euro sollte bestimmen.“ Für Parteispenden müsse deshalb gelten, dass nur natürliche Personen spenden sollten. Außerdem müsse die Höhe gedeckelt werden.

Dass Ingrid Nestle als Direktkandidatin im Wahlkreis Steinburg/Dithmarschen gelandet ist, obwohl sie mit Ehemann und zwei Kindern (3 und 5 Jahre alt) noch in Kiel lebt, hat auch strategische Gründe. Konstantin von Notz und Luise Amtsberg, die beide vor ihr auf der Landesliste der Partei stehen, decken den Norden und Osten des Landes ab, sie möchte dem westlichen Landesteil eine grüne Stimme geben – „obwohl ich mich auch ein Stück weit als Kandidatin für das gesamte Land sehe, denn ich werde wenn über die Liste in den Bundestag einziehen“. Um dann an der Westküste verankert zu sein, wolle sie ihren Wohnsitz in den Bereich Elmshorn verlegen – aufgrund der guten Bahnverbindungen von dort.

Doch klar ist für Nestle, dass sie keine 80-Stunden-Politik betreiben werde. Denn sie sei auch Mutter von zwei kleinen Kindern. „Es ist mir wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen.“ Das Familienleben ist bei den Nestles gleichberechtigt aufgeteilt – ebenso wie die Elternzeit zuvor. Beim ersten Kind nahm ihr Ehemann diese Auszeit, beim zweiten Kind – während ihrer Zeit als Staatssekretärin – blieb die 39-Jährige ein Jahr lang Zuhause.

Auch wenn Ingrid Nestle sich im Raum Elmshorn eine Wohnung nimmt – Hauptwohnsitz für die Familie wird Berlin sein, dort sollen die Kinder zur Schule gehen und dort arbeitet ihr Mann dann wieder im Bundesumweltamt.