Gründung einer Jugendorganisation geplant : Grüne Jugend Steinburg entsteht

Drei junge Leute aus Itzehoe und Lägerdorf wollen die erste Kreisgruppe gründen. Für Sonntag rufen sie zum „Plastic Run“ auf.

von Anna Krohn

04. Januar 2019, 15:25 Uhr

Seit 1994 gibt es die Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen, die Grüne Jugend – aktiv auf Bundes- und Landesebene, und in vielen Landkreisen. Eine Grüne-Jugend-Gruppe für den ganzen Kreis Steinburg gab es noch nie – doch das soll sich jetzt ändern. Drei junge Leute planen die Gründung der „Grünen Jugend Steinburg“ noch für diesen Monat: Julia Thomzick (21) und Anna Janke (22) aus Itzehoe sowie Yannik Schmidtke (15) aus Lägerdorf. Bis vor Kurzem kannten sie sich nicht einmal, wollen ihren Sinn für Umwelt-, Klima- und Tierschutz jetzt jedoch auf eine neue Ebene bringen, als Team etwas bewirken, unter dem Motto „Jung, grün, weltoffen“.

Anna Janke, die seit eineinhalb Jahren Mitglied der Grünen Jugend Schleswig-Holstein ist, seitdem jedoch nicht weiter dafür aktiv wurde, war es, die im Sommer beim Landesverband nachfragte, ob es im Kreis Steinburg bereits eine Gruppe der Grünen Jugend gibt. Die Antwort: „nein“, aber man könne jederzeit eine gründen. Sie tauschte sich mit Jonathan Morsch und Luca Köpping vom Landesvorstand aus, die daraufhin ein erstes Interessiertentreffen organisierten. Es fand am 16. Dezember im „Grünen Treff“ des Grünen-Kreisverbands Steinburg in der Reichenstraße in Itzehoe statt – und drei Interessierte kamen: Anna Janke, die zurzeit per Fernstudium ihr Abi nachholt, Julia Thomzick, die als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte in Hohenwestedt arbeitet, und Yannik Schmidtke, Schüler der Wolfgang-Borchert-Schule in Itzehoe. „Es ist schade, dass nicht mehr gekommen sind, aber wir sind froh, dass wir schonmal zu dritt sind“, sagt Janke.



Klima- und Tierschutz hat Priorität





Allen Dreien ist vor allem der Klima- und Tierschutz wichtig, und Janke ergänzt: „Die Grüne Jugend setzt sich ja auch dafür ein, dass Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle mehr akzeptiert werden, das ist ein wichtiger Aspekt für mich. Wir sind ja heute, was deren Rechte anbelangt, ein großes Stück weiter, aber längst nicht am Ziel angekommen.“ Schmidtke beschäftigt sich, seit er 14 ist, intensiver mit Umwelt- und Tierschutz. „Vorher habe ich da irgendwie keinen Wert drauf gelegt, aber dann habe ich viele Dokus gesehen, die sich damit beschäftigen, und jetzt bin ich seit dem Sommer Vegetarier und will Veganer werden.“ Er habe schon länger nach einer geeigneten Gruppe im Kreis Steinburg gesucht, „aber Greenpeace, Peta oder WWF gibt es hier ja nicht“, so der Schüler. „Sowas findet man in einer Kleinstadt wie Itzehoe eben nicht“, ergänzt Janke.

Beim „Plastic Run“ morgen ab 14 Uhr (Treffpunkt Reichenstraße 11 in Itzehoe) soll zirka zwei Stunden lang an der Stör Plastikmüll gesammelt werden. Interessierte jedes Alters, nicht nur junge Leute, sind willkommen und sollten wenn möglich so genannte Müllgreifer, Handschuhe, gelbe Säcke oder Eimer dabei haben. Am Sonntag, 13. Januar, findet im „Grünen Treff“ um 14 Uhr ein weiteres Interessiertentreffen statt. Kontakt über die Facebook-Gruppe „Grüne Jugend Steinburg“, über Instagram oder per E-Mail an jules.th@web.de

Thomzick sagt, dass es sich vor allem jetzt nach Silvester besonders anbietet, etwas für die Umwelt zu tun, „deshalb haben wir uns den Plastic Run ausgedacht“. Dieser findet am Sonntag ab 14 Uhr statt (Treffpunkt Reichenstraße 11) – und sie hoffen, dass viele kommen, um an der Stör Plastikmüll aufzusammeln. „Selbst, wenn es nur fünf Leute sind, wären wir schon froh.“

Die drei haben die Erfahrung gemacht, dass sich viele junge Leute eher nicht für Politik interessieren, „viele blocken da ja schnell ab“, sagt Schmidtke. Für sie alle ist es absolutes Neuland, in einer politischen Gruppe aktiv zu sein, doch sie sind optimistisch, dass sie etwas erreichen und weitere Anhänger finden. „Wir gründen die Grüne Jugend Steinburg auch zu dritt“, betont Thomzick. Janke: „Wenn man nur rumsitzt, ändert sich nichts. Wir wollen einfach machen und gucken, was passiert.“