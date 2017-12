Grüne gegen Projektgesellschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: vm 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 14.Dez.2017 | 15:21 Uhr

Eine eigene Projektgesellschaft für Straßen- und Hochbauprojekte in der Region – diese von der CDU und der Wählerinitiative in Steinburg (Wist) ins Gespräch gebrachte Lösung, um regionale Vorhaben schneller umsetzen zu können, findet bei der grünen Kreistagsfraktion keine Zustimmung. „Das Projekt ist zu groß und zu riskant“, betont Inken Carstensen-Herold gegenüber unserer Zeitung.

Auf Antrag der Wist steht das Thema auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung am Dienstag, 19. Dezember, ab 15 Uhr. Ziel der Gesellschaft soll es sein, unter anderem die Planung für die Nordumgehung für Itzehoe, den Grenzweg in Horst, die Ortsumgehung in Glückstadt und Ausbau der B 5 zwischen Wilster und Brunsbüttel voranzubringen. Ein Prüfauftrag ist bereits vergeben. Für die Grünen sprechen zahlreiche Gründe dagegen, sie wollen die Planungen bei Land und Bund belassen. Zum einen gebe es zu wenige Planer, zum anderen würden Doppelstrukturen aufgebaut, kritisiert der Fraktionsvorsitzende Heinrich Voß. Zudem könnte auch das Kreisbauamt Aufträge vergeben. Bis auf den Ausbau der B 5 sieht die Fraktion die Vorhaben ohnehin kritisch. So müsse beim Grenzweg noch einmal eine Verkehrszählung das Vorhaben rechtfertigen, die bisherige sei veraltet. Gleichzeitig müsse überlegt werden, ob es – unter anderem für eine sinnvolle Verbindung nach Elmshorn – nicht eine Lösung über den Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr gebe.

Für eine Nordumgehung um Itzehoe herum wollen die Grünen auch keine weiteren Flächen opfern. „Wir wollen nicht noch eine Trasse durch die Natur.“ Wenn die A 20 und die Maut für Bundesstraßen kämen, sei die Nordumfahrung sowieso nicht notwendig, sagt Inken Carstensen-Herold.

Dem Haushalt wollen die Grünen zustimmen, „dank der wirtschaftlichen Entwicklung sieht er gut aus“, sagt Heinrich Voß. Doch er warnte davor, zu großzügig mit dem Geld umzugehen, denn „die Bäume wachsen nicht in den Himmel“. In Sachen Kreishaus-Neubau werden die Grünen nicht am beschlossenen Standort rütteln, dieser sei für die Entwicklung der Itzehoer Innenstadt wichtig. Auch die Erweiterung des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) tragen die Steinburger Grünen mit, sie befürworten hier einen Standort in RBZ-Nähe in Itzehoe.

Einen Änderungsantrag zum Kreishaushalt wird die Fraktion allerdings einbringen – zusammen mit SPD und Piraten. Dabei geht es um den Reinigungsdienst in den kreiseigenen Gebäuden. Die Fremdvergabe der Arbeiten soll mit Auslaufen der bisherigen Verträge eingestellt werden, dafür soll der Kreis Steinburg dann eigenes Reinigungspersonal einstellen. Der Antrag kommt fast jedes Jahr, bisher lehnte ihn eine Mehrheit regelmäßig ab.

Weitere Themen wie die Weiterentwicklung des Regionalmarketings und die Fortführung der „Clearingstelle für Grenzgänger“ finden ebenfalls grüne Zustimmung. Die ohnehin lange Tagesordnung wird zudem noch mit einem Beitrag der Grünen zur Aktuellen Stunde gefüllt. Darin wird es um die unzuverlässigen Bahnverbindungen aus dem Kreis nach Hamburg gehen. „Wenn die Bahn nicht läuft, gelingt auch keine Verkehrswende“, sagt Heinrich Voß.