Haushaltsberatungen in Glückstadt : Grüne fordern Investitionen mit Augenmaß

Die Glückstädter Stadtvertreter der Partei wollen eine langfristige Planung für die Projekte in der Stadt.

17. Dezember 2019, 11:44 Uhr

Glückstadt | „Mit Tradition und Innovation ins Jahr 2020“, lautet das Motto von Grünen-Stadtvertreterin Christine Berg für den städtischen Haushalt. Dieser wird am 19. Dezember in der Sitzung der Stadtvertretung verabschiedet. Berg erklärt: „Auch nach mehr als sechs Jahren Kommunalpolitik erscheinen uns weder die Beratungen zum Haushalt noch die Diskussionen um Produktstellen eine Routineangelegenheit geworden zu sein.“ Nicht nur Großprojekte wie Kindergarten-Neubauten, Verwaltungsanbau, die Aufwertung des Stadtteils Nord und der Docke müssen finanzierbar sein, sondern auch freiwillige Leistungen an Vereine und für Verwaltungsfortbildungen.

„Wir Grünen sind überzeugt davon, dass Glückstadt Visionen und langfristige Planungen benötigt, in denen unterschiedlichste Bedarfe abgedeckt und gemeinsam betrachtet werden müssen. Wir wollen eine ganzheitliche Entwicklung der Stadt gewährleisten können und sehen unter diesen Voraussetzungen den aktuellen Haushalt für 2020 als richtungweisend an.“

Ein erstes überfraktionelles Strategietreffen auf Initiative der Grünen-Fraktion im Sommer habe einen guten Aufschlag ergeben. „Daran wollen wir gern in 2020 weiter arbeiten. In diesem Jahr ist die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen sehr positiv verlaufen und auch der Wunsch einer gemeinsamen Entwicklung ist zwischen den Fraktionen klar erkennbar.“

Politik bedeute Verantwortung zu übernehmen, sich Herausforderungen zu stellen und bedarfsorientierte Lösungswege zu finden, bei denen alle mitgenommen werden. „Entsprechend muss erst einmal Geld in die Hand genommen werden, damit in der Stadt etwas bewegt werden kann – und wir bekommen schließlich auch etwas dafür“, so Berg.

„Es geht uns nicht darum, Schulden anzuhäufen, sondern darum, Gelder zu investieren, um etwas positiv in Bewegung zu bringen, um den Ist-Zustand zu verändern, um die Stadt für alle zu entwickeln. Und große Investitionen stehen an. Ein solider und ausgeglichener Haushalt hat für uns Grüne trotz alledem oberste Priorität.“

Neben allen Versuchen und Wünschen zur wirtschaftlichen Veränderung der Stadt sei auch der Erhalt und die Förderung des historischen und kulturellen Hintergrunds Glückstadts wichtig. „Unser Antrag für die Straßenschilder im vergangenen Jahr und das Befürworten von kommunalen Investitionen in historische Gebäude wie in diesem Jahr und auch unser Vorsitz im Wirtschafts- und Kulturausschuss zeugen davon.“

Die Grünen würden sich freuen über die aktive Mitarbeit und die vielen Vorschläge des Kinder-und Jugendforums sowie des Seniorenbeirates. Berg: „Gerade dieses Engagement ist ein positives Beispiel dafür, wie wir Glückstadt gemeinsam gestalten können – und dass es uns eben auch wichtig ist, nicht nur unsere eigenen Ansätze zu verfolgen, sondern dass wir gerne auch über den Grünen Tellerrand blicken.“

Die Grünen wünschen sich eine zügige Realisierung der Neubauten von Kindergärten und des Stadtteiltreffs in Nord sowie eine „synergetische und zeitnahe Belebung beziehungsweise Bebauung von Brachflächen, die in privater Hand sind“. Dass durch Grüne Beharrlichkeit ein namhafter Discounter in Glückstadt am alten Standort in 2020 seine Verkaufsräume erweitern wird, freue die Partei sehr.