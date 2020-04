Mit Pferden zu sich selbst finden : Gründerin Silke Frisch-Branderup aus Reher gibt Reitunterricht online

Silke Frisch-Branderuphofft, trotz Corona-Krise beruflich bald fest im Sattel ihres Traumjobs zu sitzen.

von Kristina Sagowski

27. April 2020, 15:56 Uhr

Reher | Silke Frisch-Branderup kommentiert den Ritt ihrer Reitschülerin. Die reagiert auf dem Pferderücken sofort. Eigentlich ein ganz normaler Reitunterricht, doch die beiden Frauen trennen Hunderte Kilometer.

Unterrichtet wird wegen Corona jetzt online: „Meine Schülerin nimmt sich per Video auf, das ich in einem Online-Meeting live verfolge. Über ein Headset kann sie meine Anregungen sofort umsetzen“, schildert Silke Frische-Branderup aus Reher ihre kreative Lösung in Zeiten des Kontakt-Verbots.

ZITAT: Als die Corona-Krise losging, war ich mitten in der Gründung. Silke Frische-Branderup, Unternehmerin

Ohne ihren Mut, ungewöhnliche Wege zu wagen, wäre ihre Selbstständigkeit zu Ende gewesen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hätte. Die 53-Jährige bietet equetrische Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung und Training für Reiter an. Co-Trainer sind ihre sechs Knabstrupper-Pferde und ein Pony. Trotz zweier Krisen – Kündigung und Corona – hofft Silke Frisch-Branderup, bald auch beruflich fest im Sattel ihres Traumjobs zu sitzen.

Intensiv vorbereitet

„Ich habe jetzt vom Arbeitsamt grünes Licht bekommen, dass ich loslegen darf.“ Das Projekt Startbahn: Existenzgründung habe ihr dabei sehr geholfen, ist Silke Frisch-Branderup dankbar: „Das Gründercamp war sehr umfangreich – ob in Sachen Steuer, Versicherung oder Marketing. Ohne diese Hilfe hätte ich meinen Businessplan nicht hinbekommen.“

Zerreißprobe gleich beim Start

2018 hatte sie angefangen, im Nebenerwerb mit ihren Pferden zu arbeiten. Finanzielle Sicherheit gab ihr ihr Teilzeitjob, doch im Oktober vergangenen Jahres erhielt sie die Kündigung. „Nach dem ersten Schock habe ich überlegt, wie ich jetzt das Beste aus der Situation machen kann.“ Konstruktiv zu denken, habe sie von den Pferden gelernt. „Trotzdem war es eine Zerreißprobe: Suche ich mir einen Basisjob oder setze ich alles auf eine Karte?“ Ein Blick in die Augen ihrer Pferde und die Antwort war klar.

ZITAT: Ich dachte, ich muss verrückt sein, den Schritt trotzdem zu wagen. Silke Frisch-Branderup

Sie meldete sich im Dezember bei dem Projekt Startbahn: Existenzgründung an. Voller Eifer schrieb sie an ihrem Businessplan für ihr Unternehmen Midgaard. Dann kam Corona. Erstmal schienen alle Möglichkeiten, Geld zu verdienen, durch die Kontaktsperre nicht umsetzbar. Sie beschloss, ihre Seminare rund ums Pferd online anzubieten.

Viel Erfahrung mit Pferden

Die Idee zur Existenzgründung wuchs über Jahre. Vor 30 Jahren traten die Pferde in ihr Leben. „Mein Weg führte mich von der Hobbyreiterin bis hin zum professionellen Leben mit und für die Pferde – als Barockreiterin, Stall-Managerin, Damensattelreiterin, Buchautorin, Ausbilderin für klassisch-barockes Reiten, Knabstrupperzüchterin und Inhaberin eines Pferdebetriebes bis hin zum ‚Hero’s Journey Instructor‘“ heißt es auf ihrer Website. „Durch meinen persönlichen Prozess ist der spirituelle Anteil dazugekommen.“

Umgang mit Pferden gegen Burnout

In ihren Seminaren mit den Pferden möchte Silke Frisch-Branderup ihren Klienten ermöglichen, in den intensiven Prozess der inneren Transformation zu kommen. „Es gibt immer mehr Leute, die nicht in das alte System zurück wollen. Viele Menschen fallen mit Burnout und Depressionen aus, weil sie den Leistungsdruck nicht mehr aushalten. Diese Menschen brauchen eine Alternative und die zeigen die Pferde ganz großartig.“ Gerade nun sei die Zeit, verborgenes Potenzial herauszukehren „Jetzt, wo alles zusammengebrochen ist, haben wir die Chance, mitzugestalten.“

>Info: www.midgaard.de