Großfeuer vernichtet Apfelernte

30. September 2018, 13:41 Uhr

Großfeuer in der Dorfstraße in Krempdorf. Dort ist Sonnabendnachmittag die große Apfelscheune des Obsthofes von Henning Harms abgebrannt. Ein tiefschwarzer Rauchpilz zog kurz nach 14.30 Uhr in Richtung Krempe beziehungsweise Süderau und wies den Einsatzkräften mehrerer Feuerwehren schon von weitem den Weg. Den Brandbekämpfern gelang es in einem über zwei Stunden dauernden Einsatz, zumindest das Wohnhaus der Familie Harms vor den Flammen zu bewahren.

Die Scheune aus Holz mit der nahezu gesamten Apfelernte konnten die Feuerwehrleute dagegen nicht mehr retten. „Schade, schade, schade. Die ganzen schönen Äpfel“, sagte die Mutter des Betriebsinhabers, Krempdorfs Bürgermeisterin Dörte Harms, sichtlich angegriffen. Die bereits zu drei Viertel eingefahrene Ernte sei zwar versichert. Man hätte die Äpfel aber lieber verkauft.

Sie hatte die zunächst kleinen aus dem Gebäude lodernden Flammen zuerst bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Noch während sich die Feuerwehren Krempdorf und Krempe auf dem Weg in die Dorfstraße 61 befanden, breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Die Kremper fuhren kurz darauf mit ihrem Löschwagen so dicht wie möglich an das Brandobjekt heran und stemmten sich wie David gegen Goliath gegen den immer stärker werdenden Qualm. Über ihren auf dem Fahrzeugdach montierten Wasserwerfer versuchten zwei unter Atemschutz arbeitende Feuerwehrleute, die inzwischen aus dem vorderen Giebel züngelnden Flammen zu bekämpfen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits die Wehren aus Glückstadt, Borsfleth und Blomesche Wildnis sowie Polizei und Rettungsdienst auf dem Weg nach Krempdorf. Dort stand die Halle Augenblicke später in Vollbrand.



Isolierung verursacht gewaltige Rauchsäule





Aus dem ganzen Gebäude drangen abwechselnd Flammen und Rauch. Dieser über etliche Kilometer sichtbare Qualm sah deshalb so bedrohlich aus, weil die Apfelscheune aufgrund der darin vorhandenen Kühlung rundherum isoliert war. Glückstadts Polizeistationsleiter Michael Gohr veranlasste daraufhin Rundfunkdurchsagen, damit Fenster und Türen in der betroffenen Windschneise geschlossen gehalten wurden.

In einem gemeinsamen Einsatz konnte das Feuer mit viel Löschwasser unter Zuhilfenahme der Glückstädter Drehleiter schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Dorfstraße im Zuge der Landesstraße 119 war während des gesamten Feuerwehreinsatz voll gesperrt.

Wichtig für die betroffene Familie war letztendlich, dass bei dem Feuer niemand zu Schaden gekommen ist und dass die Feuerwehren – sicherlich auch mit Unterstützung des halbwegs aus der richtigen Richtung wehenden Windes – das Wohngebäude mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach retten konnten. Die Kripo Itzehoe nahm noch Sonnabendnachmittag ihre Ermittlungen nach Brandursache und Schadenhöhe auf.