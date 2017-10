Oldendorf im Kreis Steinburg : Großfeuer mit explodierenden Gasflaschen: Maschinenhalle brennt ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Sprenger 1 von 1

von Karsten Schröder

erstellt am 04.Okt.2017 | 12:50 Uhr

Oldendorf | Bei einem Großfeuer in Oldendorf (Kreis Steinburg) ist am Mittwochmorgen kurz vor acht Uhr eine Maschinenhalle komplett abgebrannt. Die Rauchentwicklung war so massiv, dass die Feuerwehr eine Warnung heraus gab. In der Halle befanden sich Gasflaschen, die auch zum Teil explodiert sind. Durch die sehr enge Zufahrt zur Einsatzstelle, hatten die Feuerwehren Schwierigkeiten dort hinzugelangen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an.

