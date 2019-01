Großes Turnier in Hohenlockstedt: Völkerballmeister ermittelt

von nr

30. Januar 2019, 13:35 Uhr

Kurz vor den Halbjahreszeugnissen fand zum achten Mal das traditionelle Völkerballturnier der Hohenlockstedter Wilhelm-Käber-Schule (WKS) statt. Neben den Viertklässlern aus Hennstedt, Hohenaspe und Hohenlockstedt waren erstmals auch die Mädchen und Jungen der Grundschule am Störtal aus Oelixdorf mit von der Partie. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld wie immer durch die fünften Klassen der WKS.

Nachdem sich über 150 Kinder mit den Lehrern Bernd Schmitt-Hollenberg und Simone Jark und unter der fachkundigen Anleitung von Ilka Linow in der Turnhalle aufgewärmt hatten, ging es in den Spielen um den Turniersieg und vor allem um den gemeinsamen Spaß. Gespielt wurde in gemischten, schul- und klassenübergreifenden Mannschaften. In zwölf Spielrunden wurden die Champions ermittelt.

Als besonders treffsicher erwiesen sich die Sportler vom Team, das von Emma und Jonah aus der 10b der WKS betreut wurde. Sie dürfen sich „Völkerballmeister 2019“ nennen und wurden mit einer funkelnden Medaille ausgezeichnet. Zum Gewinnerteam gehören: Johann Heinrich, Bennit und Malte aus Hennstedt, Leif, Elke, Bjarne und Janina von der Grundschule Hohenaspe, die Hohenlockstedter Grundschüler Wojciech, Annika, Dominik, Rune Asgar Alwin, Bennet, Kaya, Jeremy und Jaden Werner und die WKSler Connor und Tjark Noel.

In der Pause vergnügten sich die Schüler beim Tauziehen, Seilspringen oder Basketball. Langeweile stand nicht auf dem Programm. Bestens versorgt mit Leckereien wurden Groß und Klein am Mensastand, der von Schülerinnen aus dem Wahlpflicht-Unterricht „Verbraucherbildung“ betreut wurde. Unterstützt wurde dies durch eine großzügige Obstspende der Familie Seifried. Auch auf der Tribüne herrschte beste Stimmung unter den Lehrkräften und Kindern aller Schulen.

Für den reibungslosen Ablauf des Turniers sorgten die Sprecherinnen Eingangsstufen, Vanessa und Annika aus der 10a, mit dem Sportlehrer Jan-Hendrik Rose als Organisatoren, die „Großen“ aus der 10b als Teamkapitäne, und Schiedsrichter, und die aufsichtsführenden Kolleginnen und Kollegen der teilnehmenden Schulen.