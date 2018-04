Itzehoe : Großes Räumen für die Kulturnacht

Wie Itzehoer Geschäfte sich auf die Besucher vorbereiten: Möglichst wenig soll im Weg stehen.

Wie lange das Brillengeschäft schon bei der Kulturnacht mitmacht? „Ewig“, sagt Frithjof Fuhlendorf. Ganz anders sieht es aus beim Kindermode-Geschäft Wölflein in der Breiten Straße – denn es hat erst vor gut einem Jahr eröffnet und feiert am 5. Mai seine Kulturnacht-Premiere. „Wir werden von den Großen lernen“, sagt Mitarbeiterin Simone Friedel beim Treffen zwischen Kleiderständern.

Wobei sie selbst einige Erfahrung mitbringt. Als Poolkraft des Theaters war Friedel seit Jahren am Einlass bei Fuhlendorf eingesetzt: „Das war immer lustig bei euch, da ist immer Party“, sagt sie. Das A und O sei, dass das Wetter mitspiele, so Fuhlendorf. Und das Team auch: „Wenn alle sagten, sie hätten keine Lust mehr, wären wir nicht dabei.“

Denn der Aufwand ist groß. Die Brillen werden inzwischen herausgeräumt, auch wenn nie etwas gestohlen worden sei. So ist mehr Platz für Menschen und den Ausschank: „Wir haben beim Umbau extra mit dem Rondell in der Mitte geplant.“ Fuhlendorf lässt den Blick durch den Modeladen schweifen: „Das wird noch ein bisschen Arbeit.“ Der Großteil der Ware müsse wohl aus dem Weg, damit der Abend im Wölflein mit Sarah Kattih und Matthias Brommann sowie Arndt Baeck ein Erfolg wird. Denn die Kulturnacht-Wanderer hörten meist erst einmal kurz herein, ob ihnen das Programm gefalle – und etwas sehen müssten sie auch. Getränke soll es ebenfalls geben, schon kommt Fuhlendorfs nächster Tipp: Ausschank im Kassenbereich, dort sei der beste Platz für den Kühlschrank. „Warme Getränke gehen natürlich nicht“, sagt Friedel.

Sie hat ihre Chefin Sandra Wolfsteller für die Teilnahme begeistert, schwer war es nicht. Denn Wolfsteller hat die „großartige Veranstaltung“ selbst schon als Besucherin erlebt: „Es ist schön, wenn man es kombinieren kann, dass Menschen, die an der Kulturnacht Freude haben, in unseren Laden kommen.“ Immer wieder komme die überraschte Frage von Kunden, seit wann es das Geschäft in der Breiten Straße gebe, schildert Friedel. Die Menschen in die Stadt zu ziehen und die Schwellenangst zu nehmen, sei ja der Grundgedanke der Kulturnacht, sagt Fuhlendorf. „Den Bekanntheitsgrad wird es auf jeden Fall steigern. Und sie lernen auch uns Mitarbeiter kennen.“ Wie sein Vater Joachim setzt er auf selbst ausgesuchte Bands, in diesem Jahr die Jan Fischer Bluesband, die ihre Fans im Norden hätten. Viele kämen so als Kulturnacht-Besucher nach Itzehoe – und dann auch wieder.

Das Geschäft liege gut in der Feldschmiede, „es tingeln viele Leute vorbei“. Fast noch mehr gilt das für das Wölflein, dort aber fehle noch die Erfahrung mit der Veranstaltung, sagt Friedel: „Wir fangen ja bei Null an.“ Beim ersten Mal lasse sich ohnehin nicht viel planen, was die Zahl der Besucher im Laden und deren Wünsche angehe, meint Fuhlendorf. Gern wäre Friedel wieder in seinem Geschäft eingesetzt gewesen, jetzt freut sie sich auf die Aufgabe am Einlass im Wölflein: „Es ist spannend, das in dem Laden zu erleben, wo man selbst arbeitet.“ Und Fuhlendorfs Angebot steht: „Falls ihr noch Tipps und Tricks braucht, sag gern Bescheid!“